Sorodne novice Sibirija: 49 mrtvih zaradi pitja dišeče kopeli

Po zastrupitvi z dišečo kopeljo Putin odredil strožjo regulacijo alkohola

Policija aretirala 11 ljudi

21. december 2016 ob 17:11,

zadnji poseg: 21. december 2016 ob 17:24

Moskva - MMC RTV SLO/STA

Ruski predsednik Vladimir Putin je po smrti 62 ljudi, ki so v Irkutsku umrli zaradi pitja pripravka za dišečo kopel, odredil strožjo regulacijo alkohola oziroma izdelkov, ki vsebujejo alkohol, kot so parfumi in čistila.

Kremelj je na svoji spletni strani objavil, da je Putin omenil tudi možnost spremembe trošarin na alkohol. Cilj tega ukrepa naj bi bilo zmanjšanje povpraševanja po ponarejenem alkoholu.

Oblasti v Irkutsku so aretirale najmanj 11 ljudi, ki naj bi proizvajali in prodajali strupeni dodatek za kopel. Zaradi uživanja te tekočine se je zastrupilo najmanj sto ljudi, približno 40 se jih še zdravi.

Namesto etanola - metanol

Dišeča kopel z vonjem gloga je glede na deklaracijo vsebovala 90 odstotkov etanola, a dejansko je bil v njej precejšen delež strupenega metanola. Na izdelku je bilo sicer opozorilo, da ni primeren za uživanje, a so ga kljub temu pili kot alkoholno pijačo. Za 25-mililitrsko stekleničko je bilo treba odšteti 40 rubljev (60 centov).

Revni ruski pivci pogosto kupujejo cenene nadomestke za vodko, med drugim parfume in čistila, saj so cenejši od alkoholnih pijač. Običajno te pijače vsebujejo užitni etanol, medtem ko je metanol smrten že v manjših količinah.

Preiskava izdelkov

V Irkutsku so se odločili za začasno prepoved vseh neprehranskih izdelkov, ki vsebujejo alkohol (parfumi, losjoni, gospodinjska čistila in zdravila). Prepoved bo predvidoma veljala, dokler ne bodo preiskovalci preiskali vseh prodajaln, ki morda prodajajo strupeni izdelek. Med preiskavo so zasegli že več kot 2.000 litrov smrtonosne tekočine.

K. Št.