Po ZDA odločitev o selitvi veleposlaništva v Jeruzalem sprejela tudi Gvatemala

Izrael se je Gvatemali že zahvalil

25. december 2017 ob 09:53,

zadnji poseg: 25. december 2017 ob 10:23

Ciudad de Guatemala - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Gvatemalski predsednik Jimmy Morales je v nedeljo sporočil, da bo Gvatemala svoje veleposlaništvo v Izraelu iz Tel Aviva preselila v Jeruzalem. Gvatemala tako sledi odločitvi ZDA z začetka decembra.

Morales je to sporočil po pogovoru z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Dejal je, da je zunanjemu ministrstvu dal navodila za začetek potrebnih postopkov za ta korak, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tiskovni predstavnik izraelskega zunanjega ministrstva Emanuel Našon se je za odločitev Gvatemali že zahvalil, označil jo je za izraz pravega prijateljstva. Izraelski veleposlanik v Gvatemali Matty Cohen je dejal, da datum selitve gvatemalskega veleposlaništva še ni določen, a da se bo zgodil po selitvi ameriškega veleposlaništva. Iz ZDA sporočajo, da bi to lahko trajalo najmanj dve leti.

Gvatemala je bila sicer ena od sedmih držav, ki so ob ZDA in Izraelu prejšnji teden glasovale proti resoluciji Generalne skupščine ZN-a, v kateri je 128 držav ZDA pozvalo k umiku odločitve o Jeruzalemu ter ponovilo, da je treba status Jeruzalema rešiti na pogajanjih med Izraelom in Palestinci.

Glasovanja se je vzdržalo 35 držav, tudi nekaj članic EU-ja, med njimi Hrvaška, medtem ko jo je večina članic Unije, tudi Slovenija, podprlo.

Trump grozil s prekinitvijo pomoči

Ameriški predsednik Donald Trump je pred glasovanjem državam po svetu zagrozil, da bodo ZDA prekinile pomoč državam, ki bodo glasovale proti njegovi odločitvi. ZDA so pomemben vir pomoči za Gvatemalo, revno srednjeameriško državo. Ob Gvatemali je proti resoluciji GS-ja glasoval tudi Honduras, ki je prav tako močno odvisen od financiranja ZDA.

Gvatemala je - tako kot Bolivija, Čile, Kolumbija, Kostarika, Dominikanska republika, Ekvador, Salvador, Haiti, Nizozemska, Panama, Venezuela in Urugvaj - svoje veleposlaništvo v Izraelu že imela v Jeruzalemu, in sicer do leta 1980. Takrat pa je Izrael sprejel zakon, s katerim je Jeruzalem razglasil za svoje "nedeljivo in večno glavno mesto", zaradi česar je Varnostni svet ZN-a sprejel zavezujočo resolucijo, ki je pozivala te države, naj svoja veleposlaništva preselijo v Tel Aviv, poroča Reuters.

Izrael vztraja, da mu pripada celoten Jeruzalem, čeprav je zahodni del mesta osvojil leta 1948, vzhodni pa je pod izraelsko vojaško okupacijo od leta 1967. Palestinci medtem zahtevajo Vzhodni Jeruzalem, na območju katerega Izrael pospešeno gradi nezakonite judovske naselbine, za glavno mesto neodvisne Palestine.

B. V.