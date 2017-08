Poceni in učinkovito orožje - na Otoku vse več napadov s kislino

Policija vidi povezavo med napadi in nasiljem tolp

8. avgust 2017 ob 21:01

London

Na Otoku se v zadnjem času kaže grozljiv nov trend - napadi s kislino. Storilci pristopijo k žrtvi in ji v obraz vržejo kislino, poškodbe pa so tako hude, da žrtvam izmaličijo obraz.

Pogosto gre za osebna obračunavanja, nasilje nad (nekdanjimi) partnericami in rasistično motivirane napade, londonska policija pa zdaj napade povezuje tudi z nasiljem tolp.

Kot je povedal namestnik policijskega načelnika Mike West, so nekatere osumljence povezali s starimi znanci policije, ki delujejo v organiziranem kriminalu. "Imamo seznam pripadnikov tolp s 3.000 imeni. Ko smo ta seznam primerjali z osumljenci za napade s kislino, je prišlo do kar nekaj ujemanj, tako da lahko rečemo, da se vse bolj kaže povezava med tolpami in napadi s kislino," je povedal.

Napadalci se pogosto pripeljejo z mopedi in kislino polijejo pa žrtvi. West pravi, da ni nujno, da so storilce pripadniki konkretne tolpe, da pa so še vseeno del organizirane kriminalne mreže. Londonska policija je v ponedeljek aretirala štiri najstnike, ki jih sumijo vpletenosti v napade.

Kislino enostavno in poceni dobiti

Čeprav so napadi s kislino še vedno precej manj pogosti kot napadi z nožem - teh je bilo lani v Angliji in Walesu okoli 32.000 - je število napadov z jedkimi tekočinami v zadnjih letih strmo naraslo. Leta 2015 so v Londonu našteli 261 takih napadov, lani pa že 454, navaja NPR. V samo prvih štirih mesecih letošnjega leta je bilo napadov več kot sto, večinoma v vzhodnem Londonu. Na Otoku sta dve tretjini žrtev moški, medtem ko so po svetu s kislino večkrat napadene ženske.

Kislina postaja vse bolj "priljubljeno" orožje, ker jo je lahko in poceni dobiti, njeno posedovanje ni kaznivo, kazenski zakonik pa napadov s kislino še ni natančno postavil v neke dovolj stroge okvirje, čeprav žrtev posledice tovrstnih napadov občutijo do konca življenja. V julijski parlamentarni razpravi glede strožjih kazni je notranja ministrica Amber Rudd dejala, da bi s spremembo zakonodaje zagotovili, da bi napadalci s kislino občutili "zakon v celoti", poroča Guardian.

Obveščanje javnosti

Tudi londonska policija razmišlja o spremembi pristopa, da bi tako lahko ukrepala proti tistim, ki posedujejo jedke substance, če obstaja dokaz zlih namer.

"Če nosiš s sabo v steklenici jedko snov, je lahko vsa stvar povsem nedolžna. Mora obstajati jasno razločevanje med nedolžnim posedovanjem in tistim, ko to postane kaznivo dejanje," razlaga West. "Hočemo spremeniti dokazno breme, denimo, če prenašaš kislino v drugi steklenici, je večja verjetnost, da imaš zle namene. Jasno, za to morajo obstajati tudi dokazi," pravi predstavnik policije, ki se bo naslednji teden sestal z notranjo ministrico na to temo.

Tako žrtve kot storilci napadov s kislino so običajno mlajše osebe, najstniki in mladostniki, stari do 30 let. Policija namerava zdaj obresti londonske šole in poučiti mlade o nevarnostih tovrstnih napadov. Spričo vse pogostejših napadov skušajo javnost poučiti tudi reševalci, ki bi radi, da bi vsak poznal osnove, kako pomagati žrtvam napadov s kislino - najprej je treba napadenemu hitro in varno odstraniti oblačila, nato pa kislino sprati z veliko vode, da bi zmanjšali brazgotine in druge poškodbe.

"Napadi so zdaj dobili že take razsežnosti, da jih nekateri moji kolegi označujejo kar za epidemijo," je za NPR povedal dr. Martin Niall, kirurg, specializiran za opekline v bolnišnici Mid-Essex, kjer oskrbijo veliko žrtev napadov s kislino. "Vsi, vključno z nami, so šokirani nad to vse večjo grožnjo javnemu zdravju."

Mimogrede, napadi s kislino v Angliji segajo že v viktorijanske čase, a so takrat storilce za tovrstne zločine obesili.

K. S.