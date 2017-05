Pod plazom v francoskih Alpah umrli trije smučarski tekači

Ni še znano, kdo so žrtve

9. maj 2017 ob 17:10,

zadnji poseg: 9. maj 2017 ob 18:25

Bonneval-sur-Arc - MMC RTV SLO/STA

V francoskih Alpah v kraju Bonneval-sur-Arc je plaz zasul skupino smučarskih tekačev, pri čemer so umrli trije ljudje. Iskalna akcija je že končana.



Plaz se je sprožil na višini 3000 metrov, je dejal vodja policijske gorske reševalne enote v bližnjem mestu Albertville Cyril Anceau, poroča Reuters. Anceau je še dejal, da je število mrtvih dokončno in da je iskalna akcija že končana. Vsi umrli so bili stari med 30 in 40 let in prihajajo s tega območja. Trupla so že našli in s helikopterjem prepeljali v bližnjo mrtvašnico.

Med mrtvimi je tudi vodnik, ki je vodil skupino, so sporočili reševalci. Anceau je dejal, da so bile vremenske razmere dobre, a da je na območju pred kratkim zapadel sneg, kar bi lahko pojasnilo, zakaj se je plaz sprožil.

B. V.