Podgorica: Potrjena identiteta napadalca na veleposlaništvo ZDA

Policijska preiskava poteka

22. februar 2018 ob 07:19,

Podgorica - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Napad na ameriško veleposlaništvo v Podgorici je izvedel 42-letni črnogorski državljan, ki je, potem ko je na dvorišče veleposlaništva vrgel ročno granato, storil samomor, je sporočila črnogorska vlada. Motiv za napad še ni znan.

Napad je izvedel 42-letni Dalibor Jauković, rojen v Kraljevu, ki nima policijske kartoteke, je na novinarski konferenci povedal predstavnik policije Enis Baković. Črnogorski časnik Vijesti, ki je že predtem poročal, da je bil napadalec Jauković, je poročal, da je napadalčevo identiteto že potrdil njegov brat.

Baković je ob tem napovedal dodatno analizo ostankov eksplozivnega telesa, v sodelovanju z ameriškim FBI-jem pa preverjajo tudi napadalčeve aktivnosti na družbenih omrežjih. Poleg motiva zaenkrat tudi še ni znano, ali je deloval sam ali je imel pomočnike.

Jaukovićev Facebook profil naj bi razkril, da je bil leta 1999 odlikovan z medaljo za zasluge na področju obrambe in varnosti ZRJ. Bil je nekdanji pripadnik ZRJ, sodeč po njegovih objavah pa je nasprotoval vstopu Čne gore v Nato.

Veleposlaništvo, ki glede dogodka tesno sodeluje s črnogorsko policijo, so zaradi dogodka v četrtek zaprli in na ta dan ne bo izdajalo vizumov. Ameriške državljane v Črni gori so opozorili, naj se območja veleposlaništva, ki v napadu sicer ni bilo poškodovano, do nadaljnjega izogibajo. Odpravnica poslov na veleposlaništvu se je po napadu sešla s črnogorskim notranjim ministrom Mevludinom Nuhodžićem in načelnikom policije Slavkom Stojanovićem, ki sta si tudi ogledala kraj dogodka. Kot so sporočili z veleposlaništva, se zahvaljujejo črnogorski vladi in policiji za tesno sodelovanje pri preiskavi dogodka.

Črnogorski politični vrh ostro obsodil napad

Črnogorski predsednik Filip Vujanović, vlada in predsednik parlamenta Ivan Brajović so napad ostro obsodili in izrazili pričakovanje, da bodo v najkrajšem možnem času razkrite njegove okoliščine. Brajović je tudi izrazil prepričanje, da bo Črna gora še naprej primer varne države za vse njene državljane in predstavnike drugih držav, vlada pa je poudarila, "da ta dogodek ne bo in ne more poslabšati visoke stopnje varnosti diplomatskih predstavništev in varnsotnih razmer v državi."

VIDEO Napad na ameriško ambasado v Črni gori

