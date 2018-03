"Podmorničar" Madsen naj bi se označeval za "ljubečega psihopata"

Sojenje za umor Kim Wall

24. marec 2018 ob 12:04

Köbenhavn - MMC RTV SLO

V Köbenhavnu se nadaljuje sojenje izumitelju Petru Madsenu, obtoženemu umora novinarke Kim Wall. Priča je povedala, da je bil Madsen obseden s seksom in smrtjo, Madsen pa da sam sebe označuje za "psihopata, a ljubečega".

V petek je na prostor za priče sedla nekdanja Madsenova sodelavka v njegovem laboratoriju, ki je opisala, kako je bil 47-letni izumitelj fasciniran nad smrtjo in spolnimi fantazijami.

"Njegove spolne fantazije so mu počasi ušle izpod nadzora," je povedala priča, katere imena mediji niso objavili.

Ženska je še povedala, da se je Madsen poigraval z idejo snemanja pornografskega filma s prizori mučenja in so ga zanimali t. i. snuff filmi (filmi, v katerih osebo v resnici ubijejo ali pa se ta oseba ubije sama). Sodelavki je ob tem predlagal trojček ali četverček.

Omenjena sodelavka je bila sicer le ena izmed prič v petek - pričal je tudi eden izmed Madsenovih pripravnikov, ki je izumitelja opisal kot "prijaznega, empatičnega, strastnega moža, vedno pripravljenega poslušati", kar nasprotuje poročilom medijev, da je bil "zelo temperamenten".

Nazadnje so jo videli na podmornici

30-letno Wallovo so nazadnje videli 10. avgusta, ko se je z Madsenom vkrcala na njegovo doma narejeno podmornico Nautilus in izplula iz pristanišča v Köbenhavnu. Wallova, ki je pisala za vrsto največjih svetovnih medijev, naj bi z ekscentričnim danskim izumiteljem opravila intervju za profil, ki ga je pisala o njem.

Njeno obglavljeno truplo in dele telesa so našli v zalivu nekaj dni in tednov pozneje, obtežene s kovinskimi predmeti v plastičnih vrečkah.

Tožilstvo meni, da je Madsen Wallovo napadel, da bi potešil svoje sadistične spolne fantazije.

Trdijo, da jo je zvezal, nato pa zlorabil, mučil, pretepel in zabodel, nazadnje jo je zadavil ali obglavil (vzrok smrti zaradi predolgega časa trupla v vodi ostaja nejasen), njeno truplo pa razkosal in odvrgel v morje. Nazadnje je, da bi zabrisal dokaze, lastno podpornico potopil, iz vode pa ga je naslednje jutro rešila mimo ploveča ladja.

Spreminjal zgodbo

Madsen je obtožen naklepnega umora, spolnega napada in oskrunitve trupla, če bo sodišče odločilo, da je kriv, pa mu grozi dosmrtna kazen. Madsen je preiskovalcem sprva dejal, da je Wallovo odložil v restavraciji na nabrežju, pozneje pa spremenil svojo zgodbo in dejal, da se je na krovu podmornice zgodila "grozna nesreča" in da je na glavo Wallove padla 70-kilogramska vhodna loputa. Truplo je odvrgel v morje v paniki, je pojasnil takrat.

Ko preiskovalci na glavi pokojnice niso našli nobenih znakov tope poškodbe, je podal še tretjo različico zgodbe - Wallova naj bi umrla, ko je v podmornici nenadoma padel zračni tlak in so plovilo napolnili strupeni plini. Priznava, da je njeno truplo razkosal in ga vrgel v morje, zanika pa naklepni umor in mučenje.

V prihodnjih dneh naj bi na sojenju pričalo še okoli 35 prič, sam Madsen pa bo na klop sedel 28. marca. Staršev Wallove, Joachima in Ingrid Wall, v petek na sojenju ni bilo, saj sta poletela v New York na podelitev 4.000 evrov vredne štipendije, ustanovljene v imenu Kim Wall. Sklad je namenjen zagotavljanju varnosti novinark na delu v tujini.

K. S.