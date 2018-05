Podpisnice za ohranitev sporazuma - Francija opozarja na "nesprejemljivost" sankcij

Francija in Nemčija imata z Iranom milijardne posle

11. maj 2018 ob 11:43,

zadnji poseg: 11. maj 2018 ob 20:24

Pariz,Berlin,Washington - MMC RTV SLO, Reuters

Rusija, Turčija in Nemčija so se znova zavzele za ohranitev iranskega jedrskega sporazuma. Francija je ameriško uvedbo sankcij zoper podjetja, ki poslujejo z Iranom, označila za "nesprejemljivo".

Ruski predsednik Vladimir Putin je, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v torek sporočil, da se ZDA umikajo iz iranskega jedrskega sporazuma, govoril z nemško kanclerko Angelo Merkel in turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Trojica se je ponovno zavzela za nadaljnje spoštovanje dogovora

Putin je izrazil "globoko" zaskrbljenost glede Trumpove poteze, Merklova pa je zagotovila, da bo Nemčija naredila vse, da se bo Iran še naprej držal obvez iz sporazuma.

Turški gospodarski minister Nihat Zeybekci je medtem napovedan umik ZDA iz iranskega jedrskega sporazuma označil kot priložnost za Turčijo. Ankara bo nadaljevala gospodarsko sodelovanje z Iranom, je dodal.

Francija: sankcije nad evropskimi podjetji nesprejemljive

Evropska podjetja ne bi smela trpeti posledic odločitve ZDA, je že predtem dejal francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian. V pogovoru za časnik Le Parisien je dejal, da menijo, da je "ekstrateritorialnost njihovih sankcij nesprejemljiva". Dodal je, da "Evropejci ne bi smeli plačati zaradi umika ZDA iz sporazuma, h kateremu so tudi sami prispevali".

Napovedal je, da bo Evropa sprejela "potrebne ukrepe za zaščito interesov naših podjetij in začela pogajanja z Washingtonom" glede tega vprašanja, poroča BBC. Le Drian je še dejal, da bi morala biti zavezanost drugih podpisnic sporazuma z Iranom spoštovana.

Washington se je za novo zaostritev sankcij zoper Iran in podjetja, ki s to državo poslujejo, odločil ob umiku iz iranskega jedrskega sporazuma. ZDA so določile, da imajo podjetja po svetu na voljo šest mesecev, da prekinejo poslovanje z Iranom, ali pa tudi njim grozijo ameriške sankcije.

Francija, Velika Britanija in Nemčija so sicer že predtem sporočile, da bodo z Iranom skušale rešiti sporazum iz leta 2015. Te države zdaj želijo nova, širša pogajanja z Iranom o njegovem programu balističnih raket in njegovih regionalnih dejavnostih, tudi v Siriji in Jemnu.

Merklova kritizirala Trumpa

Nemška kanclerka Angela Merkel je na velikem katoliškem zborovanju v Münstru ostro kritizirala dejanja ameriškega predsednika Trumpa. "Sporazum seveda ni idealen, vendar ni prav, da se sporazum, ki ga je Varnostni svet Združenih narodov soglasno podprl, enostransko odpove. To ruši zaupanje v celotno mednarodno ureditev," je dejala Merklova.

Kljub temu, da je odločitev Trumpa za odstop od tega sporazuma "resen incident", pa to vendarle ni razlog za dvom v celotno čezatlantsko partnerstvo, je še dejala kanclerka in zatrdila, da bo Nemčija pod njenim vodstvom to čezatlantsko partnerstvo še naprej podpirala.

Merklova je na zborovanju spregovorila tudi o Zahodnem Balkanu in opozorila na mnoge probleme v regiji, ki lahko pomenijo varnostno grožnjo Evropi. Omenila je tudi arbitražni spor med Slovenijo in Hrvaško.

Airbus, Renault, Peugeot, Siemens

Po omilitvi sankcij zoper Iran po sklenitvi sporazuma je več francoskih podjetij s to državo sklenilo za več milijard dolarjev poslov. Med njimi so tudi Airbus, Total, Renault in Peugeot. Francoski izvoz v Iran se je lani podvojil na 1,5 milijarde evrov.

Nemški izvoz v Iran je medtem narasel za okoli 400 milijonov in znaša tri milijarde evrov. Okoli 120 nemških podjetij je prisotnih v Iranu s svojimi delavci, med njimi tudi Siemes, z Iranom pa sicer trguje okoli 10.000 nemških podjetij.

Nove sankcije proti posameznikom in podjetjem

ZDA so medtem že uvedle sankcije proti šestim posameznikom in trem podjetjem s sedežem v Združenih arabskih emiratih, ki jih obtožujejo, da se je prek njih na milijone dolarjev prelivalo k iranski Revolucionarni gardi oziroma njenim posebnim enotam Kuds za delovanje na tujem.

Ameriško finančno ministrstvo je ob tem iransko centralno banko obtožilo, da je pomagala omenjeni skupini pridobiti dolarje iz njenih računov v tujih bankah. Združeni arabski emirati so sporočili, da so te posameznike in podjetja uvrstili na seznam teroristov in terorističnih organizacij, ki poslujejo s silami Kuds.

Nemčija bo skušala "minimizirati posledice"

Medtem je nemški gospodarski minister Peter Altmaier dejal, da bo sodeloval s prizadetimi podjetji in skušal "minimizirati negativne posledice" ameriške odločitve. Kot je dejal, gre za "omejevanje škode".

Altmaier je še dejal, da Nemčija nima pravnih možnosti za zaščito nemških podjetij, ki poslujejo v ZDA. Za zdaj Nemčija sicer ne bo preklicala dovoljenja podjetju Hermes za izvoz v Iran, je še dejal minister.

Nemška kanclerka Angela Merkel je iranskemu predsedniku Hasanu Rohaniju v četrtek dejala, da podpira ohranitev sporazuma, dokler bo Teheran izpolnjeval svoje dolžnosti. Enako je Rohaniju dan prej dejal tudi francoski premier Emmanuel Macron.

Putin z vodjo agencije za jedrsko energijo

Ruski predsednik Vladimir Putin se bo na temi iranskega jedrskega sporazuma sestal z vodjo Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Jukijem Amanom, je sporočil sodelavec Kremlja Jurij Ušakov. Po njegovih besedah Moskva tesno sodeluje s Teheranom, da bi preprečili iranski odhod iz sporazuma, ki je po mnenju Kremlja bistven za globalno stabilnost.

IAEA je v preteklosti sicer večkrat potrdil, da Iran spoštuje zaveze iz jedrskega sporazuma.

B. V., J. R.