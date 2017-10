Podpredsednik avstralske vlade ob svoj položaj zaradi dvojnega državljanstva

Nadomestne volitve bodo 2. decembra

27. oktober 2017 ob 12:04

Canberra - MMC RTV SLO, STA

Namestnik avstralskega premierja Barnaby Joyce in štirje senatorji so zaradi dvojnega državljanstva ostali brez svojih poslanskih sedežev, je odločilo avstralsko sodišče. Še dva druga senatorja lahko svoje delo opravljata naprej.

Avstralska ustava določa, da državljani drugih držav ne morejo opravljati političnih funkcij v državi. Vlada je skušala sodišče prepričati, da se Joyce, ki ima po očetu tudi novozelandsko državljanstvo, med volitvami leta 2016 tega ni zavedal, a sodišče argumenta ni sprejelo. Ko je vodja Nacionalne stranke letos avgusta odkril, da ima tudi novozelandsko državljanstvo, se je temu odpovedal.

"Spoštujem sodbo sodišča. Ves čas sem bil pripravljen na takšen izid. Pravzaprav nisem popolnoma presenečen," je dejal za medije in se opravičil, da bodo morali izvesti nadomestne volitve. Avstralski premier Malcolm Turnbull je v odzivu na odločitev dejal, da vsekakor ni takšna, kot so upali, vendar mora vlada delati naprej. Posledice namestnikovega odhoda iz parlamenta utegnejo imeti velike posledice za vlado, kajti v parlamentu ima zgolj en sedež večine. Pravila narekujejo, da morajo po odhodu poslanca izvesti nadomestne volitve za njegov sedež. Te bodo 2. decembra, in na njih se lahko za sedež znova poteguje tudi Joyce, saj ima zdaj le avstralsko državljanstvo.

Brez položajev so ostali tudi senatorji Fiona Nash, Malcolm Roberts, Scott Ludlam in Larissa Waters, bolje pa se je postopek končal za senatorja Nicka Xenophona in Matta Canavana, ki lahko po odločitvi sodišča ostaneta na svojih položajih. Vlada je na sodišču trdila, da bi morala brez položajev ostati le Ludlam in Watersova, ki sta sicer edina odstopila, drugi pa ne, ker da niso vedeli, da imajo dvojno državljanstvo, poroča BBC.

Določilo o dvojnem državljanstvu so v avstralsko ustavo vključili leta 1901, da bi zagotovili, da so poslanci izključno Avstralci. Kritiki določila sicer trdijo, da ne ustreza sodobnim razmeram v državi, kjer je 50 odstotkov prebivalstva bodisi rojenega v tujini bodisi potomcev migrantov.

K. T.