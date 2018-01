Pogovori med Južno in Severno Korejo tokrat glede udeležbe umetniške skupine

Udeležba severnokorejske delegacije še ni zagotovljena

15. januar 2018 ob 09:40

Panmundžon - MMC RTV SLO, STA

Predstavniki Južne in Severne Koreje so se sestali na pogovorih o udeležbi umetniške skupine iz Severne Koreje na zimskih olimpijskih igrah, ki bodo februarja v južnokorejskem Pjongčangu.

To so prvi pogovori na delovni ravni po srečanju visokih predstavnikov obeh držav prejšnji teden, na katerem so se dogovorili o udeležbi severnokorejske delegacije na olimpijskih igrah. Tudi današnje srečanje poteka v obmejni vasi Panmundžom.

Seul je v petek predlagal, da bi se na tokratnih pogovorih osredotočili na udeležbo severnokorejskih športnikov na prireditvi, vendar je bil Pjongjang po navedbah južnokorejskega ministrstva za združitev bolj zainteresiran za pogovore o udeležbi umetniške skupine.

Po poročanju južnokorejske tiskovne agencije Jonhap naj bi razpravljali o številu umetnikov, njihovem urniku in poti iz Severne Koreje do prizorišča iger.

Severno Korejo na pogovorih zastopa štiričlanska delegacija, v kateri sta tudi direktor urada za umetnost na ministrstvu za kulturo Kvon Hjok Bong in Hjon Song Vol, vodja pop skupine Moranbong, ki jo je ustanovil severnokorejski voditelj Kim Džong Un, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Bodo korejski športniki na slovesnosti ob odprtju skupaj?

Pjongjang je na prvih pogovorih na visoki ravni s Seulom po več kot dveh letih napovedal udeležbo severnokorejskih športnikov in visoke delegacije na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Južna Koreja je predlagala, da bi južnokorejski in severnokorejski športniki na mimohodu na slovesnosti ob odprtju hodili skupaj. V Pjongjangu o tem predlogu še razmišljajo, a naj bi mu bili naklonjeni.

Severna Koreja se je udeležila več olimpijskih iger, a ne v Južni Koreji. Igre v Seulu leta 1988 je bojkotirala.

