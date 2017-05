Pokol v Misisipiju: Moški ubil osem sorodnikov

Povod spor zaradi skrbništva nad otrokoma

29. maj 2017 ob 11:10

Policija je v ameriški zvezni državi Misisipi aretirala 35-letnega Willieja Coreyja Godbolta, ki je osumljen osmih umorov svojih sorodnikov.

Godbolt je morilski pohod začel po sporu z ženo in njenimi sorodniki okrog skrbništva nad otrokoma.

Neznana oseba je poklicala šerifov urad in po prihodu šerifovega pomočnika, ki je bil v sorodu z morilčevo ženo, se je spor še zaostril. Godbolt je potegnil pištolo, ubil policista in še tri ženske. To so bile tašča, njena sestra in taščina hčerka. Morilčeva žena je skupaj z očimom pobegnila. V bližnjem kraju Brookhaven so kasneje odkrili še dva mrtva fanta, na tretjem prizorišču pa trupli moškega in ženske. Vsi pobiti so bili v sorodu z Godboltom ali z njegovo ženo.

Zajetna kartoteka zaradi nasilništva

Očim morilčeve žene Vincent Mitchell je medijem pojasnil, da se je ta pred kratkim zatekla na njegov dom skupaj z otrokoma, ker je bil Godbolt nasilen. Po podatkih MBI ima Mitchell kar zajetno kartoteko zaradi nasilništva. V soboto zvečer se je prišel v zaselku Bogue Chito pogovorit ali prepirat okrog dostopa do otrok.

Godbolt upal, da ga bodo policisti ubili

Ker gre za revno, odročno, podeželsko območje južno od Jacksona, se točne sorodstvene povezave med morilcem in pobitimi še ugotavljajo. Doslej je znano to, da je Godbolt dejanja priznal novinarjem lokalnega časopisa, ko so ga s strelno rano odpeljali v bolnišnico. Ni še jasno, kdo ga je ustrelil, ampak je dejal, da si ne zasluži življenja po tem, kar je storil. Upal je, da ga bodo policisti ubili, ampak se mu ni izšlo.

