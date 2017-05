Policija je v povezavi z napadom prijela šestega človeka

Britanske oblasti jezne na ameriške medije

24. maj 2017 ob 07:29,

zadnji poseg: 24. maj 2017 ob 22:03

Manchester - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Policija preiskuje domnevno kriminalno mrežo, povezano z napadom Salmana Adebija v Manchestru. Do zdaj so v povezavi z napadom prijeli šest ljudi.

Britanska policija je sporočila, da so petega osumljenca aretirali v Wiganu. Moški naj bi s sabo nosil paket, ki mu ga je policija zasegla in moškega prijela, poroča BBC.

Medtem so v Tripolisu v Libiji protiteroristične sile prijele napadalčevega očeta Ramadana Adebija in napadalčevega mlajšega brata Salmana Adebija, ki ga sumijo sodelovanja s t. i. Islamsko državo.

V torek je manchestrska policija v Chorltonu, južnem delu Manchestra, prijela napadalčevega starejšega brata Ismaela Adebija, ki je osumljen sodelovanja v izvedbi napada.

Medtem so oblasti zaradi povišane teroristične grožnje na ključne lokacije po mestu napotile vojaške uslužbence.

Obsežne preiskave Manchestra

Vrhovni upravnik policije Ian Hopkins je prepričan, da za napadalcem stoji organizacijska mreža. "Izvajamo razširjene preiskave na širšem območju Manchestra," je dejal Hopkins. Policija je v sklopu raziskave preiskala več blokovskih naselij v bližini manchestrskega stadiona Piccadilly in za kratek čas zaprla železniške linije, poroča BBC.

Britanska notranja ministrica Amber Rudd je predtem dejala, da napadalec najverjetneje ni deloval sam, in dodala, da je bil Abedi že predtem znan obveščevalnim službam. Po njenih besedah naj bi se Abedi pred kratkim vrnil iz Libije.

V napadu je umrlo 22 ljudi, 64 je ranjenih, med njimi jih je okoli 20 v kritičnem stanju, so sporočili z britanskega ministrstva za zdravje. Manchestrska policija je sporočila, da so identificirali vse žrtve, vendar bodo njihove identitete razkrivali postopno. Za zdaj so razkrili identitete 14 žrtev.

Med žrtvami je bila tudi policistka, ki v času napada ni bila na delovni dolžnosti. Njen mož je hudo poškodovan, medtem ko sta oba njena otroka lažje poškodovana, so sporočili s policije.

Britanci jezni na Američane

Ruddova je medtem dejala, da je jezna zaradi ameriškega poročanja o napadu, preden bi britanska policija to odobrila. Britanci so želeli nadzirati tok informacij, da bi ohranili "element presenečenja", je povedala za BBC in dodala, da se to ne sme ponoviti.

Ameriški televizijski mreži CBS in NBC sta pred britanskimi mediji poročali o identiteti glavnega osumljenca.

Collomb: Abedi je bil radikaliziran

Abedi je bil po poročanju britanskih medijev rojen leta 1994 v Manchestru libijskim priseljencem. Starši naj bi se po padcu režima Moamerja Gadafija vrnili v Libijo, kamor naj bi večkrat potoval tudi Abedi. Iz Libije naj bi se nazadnje po približno tritedenskem obisku vrnil le nekaj dni pred napadom, poroča britanski Telegraph.

Francoski notranji minister Gerard Collomb je medtem v Parizu razkril, da naj bi Abedi med obiskom v Libiji potoval tudi v Sirijo in da je bil radikaliziran. Potrjene naj bi bile tudi povezave Abedija s teroristično skupino Islamska država. Pri tem se je minister skliceval na navedbe britanskih preiskovalcev, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Razglašena najvišja stopnja ogroženosti

Po ponedeljkovem terorističnem napadu so britanske oblasti v torek zvečer dvignile stopnjo ogroženosti na najvišjo. To pomeni, da bi se lahko v neposredni prihodnosti zgodili novi napadi, je pritrdila britanska premierka Theresa May. V skladu z dvigom stopnje ogroženosti bodo na ključne javne točke razporejene vojaške enote, da bi policistom pomagale pri zagotavljanju varnosti, je napovedala premierka in dodala, da bi bili lahko vojaki v prihodnjih tednih navzoči tudi na večjih dogodkih, kot so koncerti. Mayeva je poudarila, da ne želi, da bi bila javnost neupravičeno vznemirjena, a je hkrati zagotovila, da gre za "sorazmeren in razumen odgovor".

BBC je najprej zanikal, da gre za 5.000 vojakov, kot se je sprva pojavila informacija v javnosti, temveč nekaj sto vojakov, potem pa je Ruddova napovedala, da bodo na ulice poslali do 3.800 vojakov.

Britanske oblasti so predtem le dvakrat razglasile najvišjo stopnjo ogroženosti. Prvič leta 2006 med obsežno operacijo za preprečitev napadov na čezatlantskih poletih, drugič pa leto dni pozneje, ko so policisti lovili skupino moških, ki so nameravali najprej podtakniti bombo v londonskem nočnem klubu, potem pa napasti letališče v Glasgowu, še poroča BBC.

"Mir in ljubezen"

V torek zvečer se je v središču Manchestra zbralo več tisoč ljudi in se poklonilo žrtvam napada, številni med njimi so imeli napise s pozivom k miru. Bedenja so se udeležili tako krščanski kot muslimanski, judovski in sikhovski verski voditelji v tem mestu, ki je povezano z industrijsko revolucijo, glasbo in nogometom. Udeležila sta se ga tudi notranja ministrica Amber Rudd in vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn. Manchestrski škof je prižgal svečo, množica zbranih pa se je z minuto molka poklonila spominu na žrtve.

Preiskava ponedeljkovega napada se nadaljuje

Policija se v okviru nadaljevanja preiskave napada, za katerega je osumljen 22-letni Salman Abedi, osredotoča na iskanje morebitnih sokrivcev, nadaljuje pa se tudi prepoznavanje žrtev. Od 22 žrtev, večina med njimi so najstniki, najmlajša žrtev pa je imela komaj osem let, so jih za zdaj identificirali dvanajst. V osmih bolnišnicah po Manchestru zdravijo 64 ranjenih, 12 med njimi je mlajših od 16 let.

Ponedeljkov napad je najhujši teroristični napad na britanskih tleh po 7. juliju 2005, ko je v napadu štirih samomorilskih napadalcev umrlo 52 ljudi.

Macron za vnovično podaljšanje izrednih razmer

Francoski predsednik Emmanuel Macron želi izredne razmere v Franciji podaljšati do 1. novembra. V Franciji veljajo od napadov v Parizu novembra 2015, od takrat pa so jih podaljšali že petkrat. Prizadeva si tudi za sprejetje novega zakona, ki bi okrepil pooblastila varnostnih sil, kadar ni stanja izrednih razmer, poroča STA.

K. T., J. R.