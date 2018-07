Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 72 glasov Ocenite to novico! Policija je zaprla središče Carigrada in udeležencem onemogočila vstop na ulico Istiklal. Foto: EPA Kljub prepovedi se je zbralo več sto ljudi. Udeleženci so za Washington Post dejali, da pogrešajo čase, ko se je na Paradah ponosa zbralo več tisoč ljudi. Foto: EPA Središče mesta je policija zaprla s psi, vodnimi topovi in avtobusi. Foto: EPA Sorodne novice Carigrad: Varnostne sile udeležencem parade onemogočajo zborovanje Dodaj v

Policija s solzivcem preprečila Parado ponosa v Carigradu

Mestne oblasti shod prepovedale iz varnostnih razlogov

1. julij 2018 ob 21:34

Carigrad - MMC RTV SLO, STA

Več sto ljudi je v središču Carigrada poskusilo izvesti Parado ponosa, ki so jo mestne oblasti četrto leto zapored prepovedale, a je zbrane policija pregnala s solzivcem.

Policija je udeležencem dovolila prebrati izjavo v eni izmed stranskih ulic v bližini nakupovalne avenije Istiklal. "Ne priznavamo te prepovedi," so prebrali organizatorji parade in odločitev mestnih oblasti označili za komično, poroča Washington Post. Še leta 2014 se je na carigrajski paradi zbralo kar 100.000 ljudi.

Takoj po prebrani izjavi so policisti udeležence pozvali, naj se razkropijo. Parada se je nato še kakšno uro pomikala po stranskih ulicah okoli trga Taksim, udeleženci so peli "Ne bomo tiho, homoseksualci obstajamo".

Policija je udeležence na koncu pregnala s solzivcem. Udeležence, ki so hoteli vstopiti v ulico Istiklal, so pregnali s psi in gumijevkami, z vodnimi topovi in avtobusi pa so zaprli še vhode na bližnje ulice. Aktivisti so poročali, da je policija množico razgnala tudi s streljanjem z gumijastimi naboji in da so več protestnikov prijeli.

Organizatorji in zagovorniki človekovih pravic so pred protestom sporočili, da jih prepoved oblasti ne bo ustavila. "Svoje izjave bomo prebrali na vseh ulicah v bližini Taksima. Privadite se. Tu smo!" so organizatorji zapisali na Twitterju.

"Miroljubno zborovanje in protesti so v skladu s turškim in mednarodnim pravom, ki bi ju moral guverner Carigrada upoštevati," je medtem sporočila mednarodna nevladna organizacija Amnesty International.

Štiri leta prepovedi zaradi "varnosti"

Turške oblasti so med letoma 2003 in 2014 dovoljevale organizacijo Parad ponosa. Na zadnji dovoljeni paradi v Carigradu se je leta 2014 zbralo kar 100.000 ljudi. Oblasti odtlej prepoved utemeljujejo z varnostnimi razlogi. Tudi lani je policija proti udeležencem, ki so se zbrali kljub prepovedi, uporabila solzivec.

Turčija je ena izmed redkih držav z večinskim muslimanskim prebivalstvom, kjer sta istospolna usmerjenost in transspolnost zakoniti.

J. R.