Policija v Clevelandu na lovu za morilcem s Facebooka

Je bilo žrtev še več?

17. april 2017 ob 17:56

Cleveland - MMC RTV SLO

Policija v ameriški zvezni državi Ohio išče moškega, ki je ustrelil naključno žrtev, posnetek umora pa objavil na Facebooku. Osumljenec, 37-letni Steve Stephens, je v ločenem posnetku dejal, da je ubil 13 ljudi in opreza za novimi žrtvami.

Načelnik clevelandske policije Calvin Williams je en umor potrdil, za druge žrtve pa je dejal, da ne ve. Po Williamsovih navedbah policija intenzivno išče Stephensa, ki da "se mora predati".

Policija je ustreljeno žrtev identificirala kot 74-letnega Roberta Godwina, očeta devetih otrok, ki ga je Stephens ustrelil sredi naselja, ko je bil na poti domov z velikonočne večerje, poroča WOIO-TV. "Ni potrebe po nadaljnjem prelivanju krvi. Temu moramo še danes narediti konec. Steva moramo spraviti z ulic," je dejal Williams na nedeljski novinarski konferenci.

Jezen na dekle?

V nazornem posnetku je videti, kako se Stephens približa Godwinu in mu reče, naj pove ime ženske, ki naj bi bila Stephensovo nekdanje dekle, nato pa moškega ustreli v glavo. Dotična ženska, Joy Lane, je za CBS News potrdila, da sta bila s Stephensom "več let v zvezi". "Žal mi je, da se je vse to zgodilo. Moje misli so s svojci žrtve. Steve je res dober fant ... velikodušen je do vseh, ki jih pozna. Bil je tudi prijazen in ljubeč tako do mene kot do mojih otrok," je dejala.

Maggie Green, osumljenčeva mama, pa je za CNN povedala, da je bil Stephens "jezen na svoje dekle. Zato strelja ljudi in ne bo prenehal, dokler mu njegova mama ali dekle ne rečeta, naj neha". Stephens je sicer zaposlen pri Beech Brooku, agenciji, ki se ukvarja z vedenjskim zdravjem ter dela predvsem z otroki in družinami s tovrstnimi težavami.

Clevelandska policija je zaradi umora izdala opozorilo oblastem v Ohiu, New Yorku, Indiani, Michiganu in Pensilvaniji, ljudi pa pozvala, naj ne pristopajo k osumljencu, ki najverjetneje ostaja oborožen in nevaren. Ob tem so objavili fotografijo 1,9 metra visokega temnopoltega osumljenca, preiskujejo pa tudi prazne domove na vzhodni strani mesta, če bi morebiti našli še druge žrtve.

Facebook z oblastmi "sodeluje"

Po navedbah Williamsa naj bi Stephens svojo žrtev izbral povsem naključno, umor pa opisal kot "nesmiselnega". Dodal je, da ima Stephens "očitno težavo" in ga pozval, naj se preda, da bi "prejel pomoč, ki ji potrebuje". S clevelandsko policijo sodeluje tudi FBI, Facebook pa je sporočil, da polno sodeluje z oblastmi v primerih, kjer obstaja "neposredna grožnja fizični varnosti". "Gre za grozljiv zločin, take vsebine pa na naših straneh ne dovoljujemo," so zapisali.

To sicer ni prvič, da je nekdo na Facebooku objavil ali celo prenašal v živo umor. Junija lani je bil neki moški v Chicagu ubit, ko je v živo snemal video, marca letos pa je bil neki moški med prenosom na Facebooku 16-krat ustreljen. Tovrstni primer je nedavno odmeval tudi pri nas, ko sta 20-letnik in 29-letnik na območju Krškega februarja brutalno pretepla svojega kolega, ki je kasneje za poškodbami umrl.

Facebookova aplikacija za prenose v živo, lansirana leta 2010, omogoča vsakomur, da v realnem času predvaja posnetek 1,2 milijardama uporabnikom tega družabnega omrežja.

