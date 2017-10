Policija v Las Vegasu: V streljanju mrtvih več kot 20 ljudi

Policija išče storilca

2. oktober 2017 ob 09:35,

zadnji poseg: 2. oktober 2017 ob 10:55

Las Vegas - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Na festivalu countryja v Las Vegasu je prišlo do streljanja, v katerem je bilo po besedah tamkajšnjega policijskega šerifa ubitih več kot 20 ljudi, več kot 100 pa jih je ranjenih.

Predstavnica mestne bolnišnice je dejala, da je 14 ranjenih v kritičnem stanju. Policija je sporočila, da so na osumljenca streljali in ga ubili ter da "ni več nobenih strelcev". Obstajala so namreč poročila o najmanj še enem incidentu na glavni aveniji v mestu. Policija je osumljenca identificirala kot tamkajšnjega prebivalca, vendar ga ni imenovala. Ob tem so dodali, da še iščejo žensko, ki je spremljala osumljenca. Motiv za napad ni znan.

Strelec je streljal iz 32. nadstropja igralnice in hotela Mandalay Bay na festivalu countryja. V videoposnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, je videti več sto ljudi, kako bežijo. Na nekaterih posnetkih je slišati strele iz avtomatskega orožja, ki je po trditvah očividcev trajalo več kot pet minut.

V bližini je na glavni aveniji Las Vegasa videti močno oborožene policiste. Policija je ljudem priporočila, naj se ne približujejo območju. Zaprli so tudi več ulic na jugu glavne avenije.

B. V.