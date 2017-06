Policija v Mozambiku opozarja, da so zaradi vraževerja ogroženi plešasti moški

Vraževerje je še vedno zelo razširjeno

8. junij 2017 ob 12:33

Maputo - MMC RTV SLO

Mozambiška policija opozarja, da bi bili lahko plešasti moški žrtve ritualnih napadov. Nekateri vraževerni ljudje namreč verjamejo, da je v glavah plešastih ljudi zlato.

Policija je izdala opozorilo po nedavnih umorih petih ljudi, ki so bili v mestu Milange ubiti zaradi delov teles, poroča BBC. Dva osumljenca, stara okoli 20 let, sta bila že aretirana.

"Verjamejo, da glava plešastega moškega vsebuje zlato," je dejal Afonso Dias, policijski poveljnik v osrednji mozambiški pokrajini Zambezia. Policija meni, da idejo o zlatu v glavah širijo šamani, ki želijo, da jim ljudje prinašajo glave. "Njihov motiv izvira iz vraževerja in kulture. Lokalne skupnosti mislijo, da so plešasti ljudje bogati," je dejal Dias.

Ena izmed žrtev ritualnih umorov je bila obglavljena, iz telesa pa so bili odstranjeni organi. Te naj bi šamani uporabili v ritualih za izboljšanje zdravja strank v Tanzaniji in Malaviju, naj bi dejala prijeta osumljenca. Samo v zadnjem tednu so bili ubiti trije ljudje.

V vzhodni Afriki je bilo v zadnjih letih ubitih tudi več albinov. Dele njihovih teles šamani uporabijo pri urokih in za izdelavo napitkov.

B. V.