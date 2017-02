Policije šestih držav udarile po tihotapcih ljudi

Skupaj aretirali 17 ljudi

2. februar 2017 ob 21:32

Haag - MMC RTV SLO/STA

Policije Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Madžarske, Nemčije in Romunije so v sredo izpeljale akcijo proti kriminalnim skupinam, ki tihotapijo prebežnike v EU.

Pri tem je bilo aretiranih več ljudi. Na Madžarskem je policija opravila tri hišne preiskave, med drugim v hotelu v Budimpešti, ki je deloval kot varna hiša za nezakonite prebežnike. Hotel je za namestitev pretihotapljenih iskalcev za azil na njihovi poti v Zahodno Evropo uporabljalo več kriminalnih združb.

Zasegli kartice SIM in navigacijske naprave

Policisti so med preiskavami zasegli več prenosnih telefonov, kartic SIM, navigacijskih naprav, vozovnic za vlak, 4.000 evrov v gotovini in avtomobil. Aretirali so dva človeka.

V Romuniji so varnostni organi opravili 18 hišnih preiskav v Bukarešti in pet na zahodu države. Aretirali so 13 ljudi. V Nemčiji je zvezna policija opravila devet hišnih preiskav v štirih zveznih deželah, pri čemer je aretirala enega človeka. Avstrijska policija je aretirala enega človeka in naletela na 58 prebežnikov. Na Hrvaškem so organi pregona preiskali dva hotela v Zagrebu.

