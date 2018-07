Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Protestniki so metali molotovke in zažigali smetnjake ter avtomobile. Foto: EPA Francoska vlada poziva k umirjanju strasti. Foto: EPA Dodaj v

Policijski uboj 22-letnika v Nantesu sprožil izgrede

Obračun protestnikov s policijo

4. julij 2018 ob 15:31

V francoskem mestu Nantes so se skupine mladih protestnikov spopadle s policijo, potem ko je ta v torek ustrelila 22-letnika med rutinsko kontrolo prometa.

Mladenič je ob prihodu v bolnišnico umrl, kar je v Nantesu spodbudilo izgrede, francoska vlada pa poziva k umirjanju strasti.

Incident se je zgodil v torek zvečer, ko je policija ustavila avtomobil 22-letnika.

Identiteta voznika ni bila znana, policisti pa so dobili navodilo, da ga morajo pripeljati na policijsko postajo, je pojasnil vodja lokalne policije Jean-Christophe Bertrand.

Moški je nato udaril in lažje poškodoval enega izmed policistov. "Eden izmed preostalih policistov ga je zatem ustrelil, zaradi česar je na žalost umrl," je povedal Bertrand. Žrtev je bila ustreljena v vrat.

Za fantom razpisan priporni nalog

Državni tožilec v Nantesu Pierre Sennes je povedal, da je bil junija lani za omenjenim moškim razpisan priporni nalog, med drugim zaradi kraje v okviru organizirane združbe.

Smrt je spodbudila izgrede v četrti Breil, kjer se je zgodil incident, in nekaterih drugih predelih mesta. Izgredniki so se spopadli s policisti, metali molotovke in zažigali smetnjake ter avtomobile. Policija je okrepila varnostne ukrepe v mestu, predvsem v Breilu.

Francoska ministrica za pravosodje Nicole Belloubet in notranji minister Gerard Collomb sta pozvala k miru, pri čemer je Collomb nasilje tudi "odločno obsodil".

"Samo pravosodje je pristojno za razjasnitev okoliščin smrti, ki je sledila policijski kontroli," je poudaril.

Preiskava še poteka.

K. S.