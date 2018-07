Poljaki protestirajo proti spornim reformam sodstva

Nekaj vrhovnih sodnikov se je že prisilno upokojilo

27. julij 2018 ob 15:38

Varšava - MMC RTV SLO, Reuters

Poljski predsednik Andrzej Duda je v četrtek podpisal sporno reformo pravosodja, ki vladi med drugim omogoča imenovanje vrhovnega sodnika, kar je po državi sprožilo proteste več tisoč ljudi.

Množica protestnikov se je zbrala pred predsedniško palačo v Varšavi, kjer so nekateri med njimi na tla napisali protestne slogane, zaradi česar je posredovala policija. V spopadih sta obe strani uporabili solzivec.

Ljudje so v rokah držali sveče in pisala, s čimer so kritizirali predsednikovo pripravljenost, da podpre sporne reforme, ki jih je predlagala vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS). Ta mesec se je tako prisilno upokojilo 22 izmed skupno 72 sodnikov vrhovnega sodišča, saj so upokojitveno starost znižali na 65 let.

Vrhovna sodnica Malgorzata Gersdorf, ki je reforme večkrat kritizirala, upokojitev zavrača, saj njen ustavni mandat poteče leta 2020. Medtem je zgornji dom parlamenta ta teden sprejel novo dopolnilo zakona, ki omogoča lažje imenovanje novega vrhovnega sodnika.

Odkar je PiS leta 2015 prevzel vodenje države, so zamenjali več deset sodnikov tako ustavnega sodišča kot tudi ustavnega sveta, ki odloča o imenovanju sodnikov. Zdaj so kadrovske menjave začeli izvajati tudi na vrhovnem sodišču.

Nove reforme dajejo parlamentu, kjer ima PiS večino, večja pooblastila nad sodiščem. "Brez pravosodnih reform ne moremo preoblikovati poljske države tako, da bi služila državljanom," reforme zagovarja vodja stranke Jaroslaw Kaczynski.

EU preiskuje "vladavino prava" na Poljskem

Evropska unija, skupine za človekove pravice in poljska opozicija že dalj časa opozarjajo, da zakonodajne spremembe vladajoče stranke spodkopavajo neodvisnost sodstva in demokracije. Evropska komisija je Poljski zaradi reforme sodstva izrekla uradni opomin, izvaja pa tudi "preiskavo vladavine prava" na Poljskem, ki bi lahko v skladu s 7. členom pogodbe o EU-ju vodila v odvzem glasovalnih pravic države.

J. R.