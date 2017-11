Poljska korak bližje nakupu ameriškega raketnega sistema Patriot

Posel je vreden več kot deset milijard dolarjev

18. november 2017 ob 17:24

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriško zunanje ministrstvo je sporočilo, da je odobrilo prodajo raketnega obrambnega sistema patriot Poljski, kar mora zdaj odobriti še kongres.

"Varna Evropa, ki je sposobna odvrniti zračne in raketne grožnje ter druge oblike agresije, spodbuja mir in stabilnost znotraj zveze Nato in na evropski celini," je sporočilo ameriško ministrstvo. To je sicer prvi poljski nakup tega sistema.

Pogodba zajema radarske sisteme, nadzorne in izstrelitvene postaje, rakete ter usposabljanja. Zanjo so se ZDA in Poljska, obe članici Nata, dogovorile med obiskom ameriškega predsednika Donalda Trumpa julija v Varšavi, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Raketni sistem patriot je mobilni sistem za zračno obrambo, namenjen prestrezanju taktičnih balističnih izstrelkov, manevrirnih izstrelkov in letal. Posel, vreden več kot deset milijard ameriških dolarjev, zna razjeziti Rusijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriška vojska je letos poleti v okviru vojaške vaje prvič namestila rakete patriot v Litvi, ki meji na rusko eksklavo Kaliningrad in se zaradi konflikta v Ukrajini boji za svojo varnost.

B. V.