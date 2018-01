Poljska na spletu objavila register pedofilov

Kritiki se bojijo napadov na prestopnike

4. januar 2018 ob 17:54

Varšava - MMC RTV SLO

Poljska vlada je na spletu objavila javni register obsojenih pedofilov. Pravijo, da gre za "prelomno orodje" za zaščito otrok.

Namestnik pravosodnega ministra Michal Wos pravi, da bo register staršem omogočil, da preverijo, ali v njihovi soseski živi pedofil. "Dobrobit otroka je najpomembnejša," je povedal Wos.

Na spletni strani pravosodnega ministrstva tako lahko zdaj vsak najde osebne podatke 768 pedofilov, vključno z njihovo fotografijo, datumom rojstva in naslovom. Navedeni so tudi podatki o zagrešenem zločinu in kazni.

Poljska televizija TVP navaja, da gre večinoma za pedofile, ki so posilili otroke, mlajše od 15 let, pri čemer so bili nekateri zločini še posebej okrutni. Pri tem so navedli izjavo pravosodnega ministra Zbigniewa Ziobra, da se morajo "spolni prestopniki soočiti z resnimi posledicami - ne le dolgo kaznijo, ampak tudi izgubo anonimnosti".

Kritiki registra pravijo, da tako odprt seznam grešnikov otežuje pedofilom po odsluženi zaporni kazni ponovno vključevanje v družbo. Poleg tega jih tudi izpostavlja napadom nanje.

ZDA s podobnim sistemom

Poljska sicer ni edina država s spletnim registrom pedofilov, je pa njihov res zelo odprtega tipa. V Veliki Britaniji na primer take podatke policija izdaja na zahtevo, prek registra spolnih prestopnikov, a se policija od primera do primera odloča, katere podatke bodo posameznemu prosilcu izdali.

V ZDA po drugi strani t. i. Meganin zakon ljudem omogoča, da prek spleta najdejo podatke o pedofilih, podoben sistem pa ima tudi Avstralija. Ameriške zvezne države se sicer med seboj razlikujejo, koliko podatkov o pedofilih razkrivajo na spletu, a v večini primerov so precej podrobni.

V Arkansasu lahko tako denimo ljudje iščejo spolne prestopnike kar po zemljevidu, v Teksasu pa je na spletu objavljen seznam "10 najbolj iskanih spolnih prestopnikov", za katere ponujajo večtisočdolarske nagrade.

K. S.