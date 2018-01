Poljska plezalska ekipa po klicu na pomoč na pakistanski gori našla francosko plezalko

Pomagala je tudi pakistanska vojska

28. januar 2018 ob 12:54

Islamabad - MMC RTV SLO, Reuters

Po izjemno napornem nočnem vzponu v okviru reševalne akcije so poljski plezalci na pakistanski gori Nanga Parbat našli pogrešano francosko plezalko Elisabeth Revol. Poljski plezalec, ki je bil z njo, pa je še naprej pogrešan.

Elisabeth Revol in njen soplezalec Tomasz Mackiewicz sta v petek prosila pomoč z višine okoli 7,400 metrov na sicer 8.126 metrov visoki gori Nanga Parbat. Na pomoč so jima priskočili poljski plezalci, ki so skušali izvesti prvi zimski vzpon na bližnjo goro K2, poroča Reuters.

Pakistanski vojaški helikopterji, ki so leteli nad goro Nanga Parat, so francosko plezalko opazili v soboto na višini okoli 6.700 metrov. Nato so bili s helikopterji na višino 4.900 metrov prepeljani plezalci Denis Urubko (ruski plezalec, ki ima tudi poljsko državljanstvo), ter Adam Bielecki, Jaroslaw Botor in Piotrek Tomala. Prva dva sta nato začela svoj vzpon.

Mackiewicza ne bodo rešili

Kot je sporočil partner Elisabeth Revol Ludovic Giambiasi, se bosta dva člana reševalne odprave, ki sta jo našla, Urubko in Bielecki, z njo spustila z gore. Kot je še dejal Giambiasi, reševalci niso uspeli najti Mackiewicza in bodo morali goro zaradi nevarnosti za njihovo življenje zapustiti brez njega.

Poljsko veleposlaništvo v Islamabadu je zagotovilo helikopter, ki bo Elisabeth Revol in reševalce odpeljal v pakistansko mesto Skardu, če bo vreme to dopuščalo, je še dejal Giambiasi.

Z namenom nabiranja sredstev za reševanje francoske plezalke in poljskega plezalca se je vzpostavila kampanja, v okviru katere so po besedah njene koordinatorice Mashe Gordon nabrali skoraj 100.000 dolarjev.

Pakistan je po številu vrhov, višjih od 7.000 metrov, primerljiv z Nepalom, velja pa za plezalski paradiž, čeprav so smrtni primeri številni. Nanga Parbat je poznana tudi kot "Ubijalska gora", saj je na njej umrlo veliko plezalcev. Junija sta tako v plazu umrla španski in argentinski plezalec. Prvi uspešni zimski vzpon je bil nazadnje izveden februarja 2016. Pogrešani Mackiewicz se je poskusil pozimi povzpeti na Nanga Parbat že šestkrat.

B. V.