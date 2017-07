Poljska: Politiki moč imenovanja sodnikov brez posvetovanja s sodnimi krogi

Hude kritike na račun potez poljskih oblasti

15. julij 2017 ob 12:31

Varšava - MMC RTV SLO

Poljski parlament je potrdil predlog zakona, ki poslancem in pravosodnemu ministru daje pooblastilo za imenovanje sodnikov brez posvetovanja s sodnimi krogi.

Poljski senatorji so potrdili zakon v soboto zgodaj zjutraj. Pravosodni minister Zbigniew Ziobro je ta teden trdil, da so spremembe nujne, češ da je zdajšnji sistem imenovanja sodnikov nedemokratičen. "Želimo končati korporativizem in tja prinesti kisik demokracije. Poljska je namreč demokracija, ki temelji na vladavini prava. To ni sodstvokracija," je dejal minister.

Vladajoča stranka Zakon in pravičnost pa pravi, da so reforme potrebne, saj da je sodstvo skorumpirano in da služi le elitam.

Zakonodajo mora zdaj podpisati predsednik Andrzej Duda, ki pa ni nakazal, da jo bo blokiral. Za nedeljo so v Varšavi sicer napovedane demonstracije proti spremembam.

Spodkopavanje neodvisnosti sodstva

Opozicijske stranke so zaskrbljene, da bi zakon s tem, ko bi dal parlamentu, v katerem vladajo poslanci iz stranke Zakon in pravičnost, večjo vlogo pri imenovanju sodnikov, kršil ustavno ločitev oblasti, poroča BBC. Da gre za spodkopavanje neodvisnosti sodstva, opozarjajo tudi organizacije za varstvo človekovih pravic.

Vlada tudi nad vrhovno sodišče

Prejšnji teden je bil v parlamentu predstavljen drugi predlog zakona, ki bi pravosodnemu ministru omogočal, da se znebi vseh sodnikov in sodnic poljskega vrhovnega sodišča in imenuje nove. Predlog, o katerem se ni razpravljalo, je bil vložen sredi noči, poroča BBC.

Pod vlado stranke Zakon in pravičnost ima pravosodni minister že zdaj precejšnjo moč nad tožilstvom. Lahko namreč vpliva na tožilce, da sprožijo preiskave. Grzegorz Schetyna, vodja opozicijske stranke Državljanska platforma, je predlog zakona označil za "napoved državnega udara".

Komisar za človekove pravice Sveta Evrope Nils Muiznieks je poljske reforme označil za "veliko nazadovanje sodne neodvisnosti". Manfred Weber, vodja največje politične skupine v Evropskem parlamentu, konservativne Evropske ljudske stranke, pa je dejal, da "stranka Zakon in pravičnost končuje vladavino prava in zapušča evropsko skupnost vrednot".

B. V.