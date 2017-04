Poljska razmišlja o pridržanju prosilcev za azil v obmejnih taboriščih

Varšava idejo našla pri Madžarih

13. april 2017 ob 18:46

Varšava - MMC RTV SLO/Reuters

Poljska pripravlja ukrepe, ki ji bodo omogočili zadržanje prosilcev za azil v obmejnih taboriščih, je napovedal notranji minister Mariusz Blaszczak, ki meni, da so se taki ukrepi dobro izkazali na Madžarskem.

Poljska, Madžarska in nekatere druge vzhodnoevropske članice Evropske unije odločno nasprotujejo načrtu Evropske komisije za prerazporeditev prebežnikov iz Afrike in Bližnjega vzhoda po članicah EU-ja.

Poljska za razliko od Madžarske ni bila priča množičnemu prihodu prebežnikov leta 2015, ko se je prek balkanskih držav proti severnim in bogatejšim članicam EU-ja odpravilo več kot milijon ljudi.

"Moja naloga je zagotoviti varnost Poljakov. Pripravljeni moramo biti na tak slab scenarij, ki pa upam, da se ne bo zgodil," je dejal Blaszczak in pojasnil, da slab scenarij pomeni prebežniški val, ki bi lahko preplavil Poljsko.

Na vprašanje med gostovanjem na Radiu Zet, ali bodo prebežnike namestili v ladijske zabojnike in jih obdali z bodečo žico, je minister odgovoril, da je to zamisel za primer izrednih razmer, kar se je po njegovem mnenju dobro obneslo na Madžarskem.

ZN kritično do Budimpešte

Vlada v Budimpešti je prejšnji mesec potrdila zakon o pridržanju prebežnikov v obmejnih taboriščih, kar so že kritizirali Združeni narodi, saj zakon krši zakonodajo EU-ja in prinaša "grozovite fizične in psihološke posledice" za prosilce za azil.

Blaszczak je ponovil stališče Varšave, da sprejemanje prebežnikov v okviru načrta EU-ja za premestitev predstavlja varnostno grožnjo za Poljsko. "Na Poljskem ni bilo terorističnih napadov, saj Poljska ni potrdila odločitve prejšnje vlade, da sprejme tisoče prebežnikov, ki jih imenujejo begunci," je še dejal.

Načrt za premestitev prebežnikov so voditelji EU-ja sprejeli septembra leta 2015, čeprav so Madžarska, Češka, Slovaška in Romunija glasovale proti. Načrt je podprla tudi prejšnja desnosredinska poljska vlada, čeprav ji je nasprotovala.

G. V.