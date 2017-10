Poljska: Vladajoča stranka povečuje vpliv v največjih državnih podjetjih

Kritiki: Jasne poteze za uveljavitev nadzora

10. oktober 2017 ob 09:33

Varšava - MMC RTV SLO, Reuters

Pomanjkanje poslovnih izkušenj ni bila ovira, ko se je Malgorzata Sadurska pridružila upravnemu odboru največje in najstarejše zavarovalnice na Poljskem.

Poslovna politika vladajoče stranke Zakon in Pravičnost (PiS) je pritegnila bistveno manj pozornosti kot reforma pravosodja, vendar so se v zadnjih dveh letih zamenjale vodje večine velikih državnih podjetij. Zamenjali so uradnike, ki so bili imenovani v času prejšnje vlade. Obseg političnega nadzora nad velikimi državnimi podjetji na Poljskem spodbuja številne kritike vlade.

Glavna kvalifikacija Sadurske za pomoč pri vodenju PZU-ja (Powszechny Zaklad Ubezpieczen) je bila lojalnost vladajoči stranki, piše Reuters. Junija je poslanec Marek Suski na očitke odgovoril, da "PZU potrebuje osebo, ki pozna program PiS-a in bo zagotovila, da se bo ta tudi izvajal", torej je njena naloga "izvajati program vlade, ki bo izboljšal oziroma "popravil" Poljsko".

41-letna Sadurska je ena izmed več sto ljudi, zvestih vladajoči stranki, ki jih je PiS zaposlil v največjih državnih podjetjih, zato da bi povečal svoj vpliv in s to pomočjo uresničil svojo konservativno politiko, kar izvaja od leta 2015, ko se je po osmih letih vrnil na oblast. Cilj ni le zagotavljanje zvestobe in vpliva PiS-a, ki dobiva vse večjo veljavo tudi pri naložbenih odločitvah v teh podjetjih. S tem je na primer PiS-u omogočeno, da takšna podjetja uporablja za nakupe v bančnem in energetskem sektorju. Strokovnjaki napovedujejo, da bo naslednja tarča kanal TVN24, ki je v ameriški lasti in je kritičen do vlade. Nasprotniki se bojijo, da ima PiS vse večji oglaševalski proračun, s katerim lahko financira oglaševalske akcije in dogodke, ki promovirajo politiko vladajoče stranke.

Prepričani so, da bo to poglobilo zaskrbljenost poljskih partnerjev v Evropski uniji, ki opozarjajo na napad na pravno državo in vladavino demokracije, odkar je PiS začel širiti svoj vpliv v gospodarstvu, sodstvu in medijih. Kritiki PiS-a pravijo, da so poteze vladajoče stranke, da uveljavi nadzor nad velikimi podjetji v državi, popolnoma jasne in zelo močne.

Suski: Sadurska je zelo dobra strokovnjakinja

Naloge Sadurske so pri PZU-ju povezane z nepremičninami, programi strateških partnerstev in bančnimi zavarovanji, po katerih zavarovalnica lahko svoje produkte proda bazi bančnih strank, so dejali pri PZU-ju. Glede dozdajšnjega opravljenega dela Sadurske pri PZU-ju niso razkrili dodatnih podrobnosti. Pred imenovanjem na to funkcijo ni imela izkušenj s področja zavarovalništva in financ. Leta 2005 je bila sicer prvič izvoljena v parlament. Bila je državna sekretarka, odgovorna za delovno in socialno politiko, zadnji dve leti pa je bila v kabinetu predsednika Andrzeja Dude.

Na vprašanja Reutersa glede njenega imenovanja PZU ni podal odgovora, prej omenjeni Suski pa pri odgovoru ni bil konkreten, dejal je le, da gre za zelo dobro strokovnjakinjo. Po vrsti kadrovskih sprememb v zadnjih letih, za katere se zdi, da so nagrada za politično zvestobo, ima vlada zdaj največji nadzor v zavarovalnici od leta 1989, ko so se končala štiri desetletja komunistične vladavine. Med nedavno imenovanimi je tudi izvršni direktor PZU-ja Pawel Surowka, ki je dejal, da je normalno, da se takšno podjetje skuša prilagoditi vladni gospodarski politiki.

T. J.