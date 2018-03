Poljska z ZDA sklenila 3,8 milijarde evrov vreden vojaški posel

Sistem patriot ima 14 držav

28. marec 2018 ob 17:33

Varšava - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Poljska je z ZDA podpisala največjo pogodbo o nakupu orožja v svoji zgodovini, saj je sklenila dogovor o nakupu protiraketnega sistema patriot podjetja Raytheon v vrednosti 3,8 milijarde evrov.

Po mnenju poznavalcev bi to lahko dodatno skalilo odnose med Zahodom in Rusijo.

Sistem bo zaživel leta 2022

"To je izreden, zgodovinski trenutek. Poljska se s tem v celoti uvršča v svet vrhunske tehnologije, sodobne oborožitve in obrambnih sredstev," je ob slovesnem podpisu pogodbe poudaril poljski predsednik Andrzej Duda. Prvi tak sistem naj bi Poljska dobila leta 2022. Premier Mateusz Morawiecki pa je dejal, da dogovor o nakupu sistema patriot kaže na "solidarnost in sodelovanje" z ZDA in članicami zveze Nato. "S svojimi dejanji želimo biti močno vključeni v to najpomembnejše vojaško zavezništvo," je dodal.

Država bo v okviru pogodbe dobila štiri sisteme patriot, hkrati pa se Varšava že pogaja z Washingtonom o nakupu dodatne vojaške opreme. "Pričakujemo, da bo Poljska kmalu prešla v drugo fazo. Izrazili so željo, da to storijo do konca leta," je dejal predstavnik podjetja Raytheon Wes Kremer. Rusija se na novico še ni odzvala.

Tudi Romuni in Švedi

Danes podpisana pogodba bo Poljski omogočila sodelovanje v raketnih in zračnih operacijah z zavezniki znotraj Nata, ki že imajo tovrstni sistem; to so Nizozemska, Nemčija, Španija in Grčija. Skupno ima sicer sistem patriot 14 držav. Romunija se je z Američani o nakupu omenjenega sistema dogovorila novembra lani, ameriška vlada pa je že potrdila tudi dogovor s Švedsko.

Poljska, ki je članica zveze Nato, je začela krepiti svoje oborožene sile po ruski priključitvi Krima leta 2014. Dve tretjini njenega orožja sta sicer še iz obdobja, ko je bila del Varšavskega pakta pod vodstvom nekdanje Sovjetske zveze.

A. P. J.