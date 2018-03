Poljski alpinisti opustili "samomorilski" zimski vzpon na K2

Himalajski očak velja za enega najnevarnejših

6. marec 2018 ob 10:12

Karači - MMC RTV SLO

Poljska odprava, ki je upala, da bo kot prva osvojila K2 pozimi, je bila svojo vratolomno misijo prisiljena opustiti.

Močno sneženje je namreč popolnoma prekrilo plezalne vrvi, poškodovalo tabore po poti in opremo na K2-ju, z 8.611 metri drugem najvišjem vrhu na svetu, na katerega se je v 60 letih uspelo povzpeti le 300 ljudem. Vremenska napoved tudi za naslednje dni ni obetavna, poleg tega pa obstaja tudi velika nevarnost snežnih plazov.

Vodja odprave Krzysztof Wielicki je v zapisu na Facebooku pojasnil, da je zanje varnost prvotnega pomena, zato so bili primorani vzpon opustiti.

"Na podlagi korenite analize položaja sem se v soglasju z ekipo odločil, da opustimo dejavnosti na K2-ju. Prioriteta odprave je varnost udeležencev," je zapisal 67-letni Wielicki, prvi človek, ki se je pozimi povzpel na Everest, kar mu je uspelo leta 1980. Wielicki je nameraval podvig Poljakov usmerjati iz baznega tabora.



Razkol v odpravi

Nov obrat nastaja, potem ko je znotraj poljske odprave konec februarja nastal razdor. Denis Urubko, eden najboljših alpinistov na svetu, je namreč kolege razočaral, ko se je odločil, da se na goro povzpne kar sam, kar so vsi po vrsti označili za "samomor".

Ekipa je v Pakistan pripotovala konec lanskega leta, da bi se pripravila na skupinski zimski vzpon, kar bi bil izjemen uspeh poljskega - in svetovnega alpinizma. A pri poskusu naskakovanja K2-ja je odprava naletela na nemalo težav in zamud, zato so se odločili spremeniti smer vzpona.

To je tako ujezilo 44-letnega Urubka, ki zagovarja tezo, da se zimska sezona konča s februarjem, ne z marcem, da se je s kolegi sprl in napovedal solistični vzpon, na katerega se je podal 25. februarja. Wielicki je bil takrat močno razočaran, da je Urubko goro postavil pred njuno dolgoletno prijateljstvo.

Čeprav Urubko slovi kot izkušeni himalajski alpinist, pa je njegov pakistanski kolega Mirza Ali Baig njegovo odločitev označil za "popolnoma samomorilsko". Urubko je svoj poskus opustil v manj kot 24 urah po začetku - potem ko je preživel eno noč v brutalnih razmerah na višini 7.200 metrov, se je namreč 26. februarja vrnil v bazni tabor.

Reševanje francoske alpinistke

Ena izmed omenjenih zamud, ki je zavlekla prvotni poljski podvig, je bilo tudi dramatično nočno reševanje francoske alpinistke Elisabeth Revol z bližnje gore Nanga Parabat konec januarja, pri katerem je imel veliko zaslug prav Urubko. Revolovo je poljski odpravi uspelo rešiti, njenega soplezalca, poljskega alpinista Tomasza Mackiewicza, pa so bili po sili razmer prisiljeni pustiti na gori in je uradno še vedno pogrešan.

Zimske razmere na K2-ju so brutalne, temperature pa redno padejo na 55 stopinj pod ničlo. K2 ali Chogori, kot mu pravijo Pakistanci, leži na kitajsko-pakistanski meji in je najvišji vrh pogorja Karakoram. K2 je ena od le 14 gora na Zemlji, višjih od 8.000 metrov, in edina, ki še ni bila osvojena pozimi.

Vrh "Brutalne gore", kot je dobila vzdevek zaradi težavnosti vzpona, je osvojilo le 300 alpinistov, 77 pa jih je umrlo pri poskusu. Prva, ki je K2 osvojila, je bila italijanska odprava leta 1954, prva ženska na vrhu pa je bila leta 1986 Wanda Rutkiewicz, Poljakinja. Francoska zakonca Liliane in Maurice Barrard, ki sta Rutkiewiczovi sledila še isti dan, sta med svojim poskusom omahnila v smrt.

K. S.