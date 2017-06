Poljski preiskovalci: V krsti Lecha Kaczynskega še trupli dveh žrtev

Senca nesreča še visi nad poljsko-ruskimi odnosi

2. junij 2017 ob 20:15

Varšava - MMC RTV SLO

Potem ko je Poljska lani sprožila novo preiskavo letalske nesreče leta 2010, v kateri je umrl nekdanji predsednik Lech Kaczynski, preiskovalci zdaj pravijo, da so v krstah pomešana trupla žrtev.

Od začetka poljske preiskave je bilo izkopanih 27 trupel, predvidenih pa je 83 izkopavanj. Ostanki žrtev so bili v 11 krstah pomešani z drugimi trupli, so po poročanju BBC-ja sporočili preiskovalci. Poljska je začela z izkopavanji lani, potem ko so našli domnevne napake v ruskih forenzičnih dokumentih.

Namestnik poljskega generalnega tožilca Marek Pasionek je v četrtek dejal, da sta bila v dveh primerih trupli zamenjani, v devetih drugih krstah pa so našli dele različnih trupel. Pasionek, ki se sklicuje na DNK teste, je dejal, da je recimo krsta generala Bronislawa Kwiatkowskega vsebovala dele sedmih različnih trupel.

Vdova nekdanjega uslužbenca ministrstva za kulturo Tomasz Merta je dejala, da so ruska obdukcijska poročila znak "brezbrižnosti v najboljšem primeru in zlonamernosti v najslabšem". Rusijo je obtožila "umazanega odnosa do naših mrtvih". Devet obdukcij, ki jih je Poljska izvedla pred letom 2016 so pokazala, da je bilo šest trupel napačno identificiranih.

Prva preiskava vladajoče stranke ni zadovoljila

Preiskavo so sicer že izvedli ruski in poljski preiskovalci, ki so ugotovili, da je bila nesreča posledica predvsem napake pilota. A ko je na oblast leta 2015 prišla nacionalistična stranka Zakon in pravičnost, ki jo vodi dvojček v nesreči umrlega Lecha Kaczyinskega Jaroslaw, je bila sprožena nova preiskava. Nekateri člani vladajoče stranke namreč menijo, da je letalo strmoglavilo zaradi eksplozije, drugi pa celo menijo, da so ruski zračni kontrolorji namerno zavedli posadko letala, poroča BBC.

Letalo, na katerem je bilo več deset predstavnikov poljskih oblasti in vojske, se je ponesrečilo blizu Smolenska na zahodu Rusije, ko se je v gosti megli spuščalo za pristanek. V nesreči je umrlo 96 ljudi. Visoki poljski predstavniki so bili na poti na ceremonijo ob 70. obletnici pokola v Katinskem gozdu, katerem je sovjetska tajna policija ubila več kot 20.000 poljskih oficirjev.

B. V.