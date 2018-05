Pompeo: ZDA Severni Koreji gospodarsko pomoč, če slednja opusti jedrsko orožje

Srečanje Trump–Kim čez mesec dni

12. maj 2018 ob 11:04

Washington - MMC RTV SLO

Ameriški zunanji minister Mike Pompeo je dejal, da bodo ZDA Severni Koreji pomagali na gospodarskem področju, če bo ta država opustila svoje jedrsko orožje.

ZDA bi bile "pripravljene sodelovati s Severno Korejo, da doseže blaginjo na ravni naših južnokorejskih prijateljev," je Pompeo po poročanju BBC-ja v petek dejal novinarjem.

Pompeo se je nedavno vrnil iz Pjongjanga, kjer se je sestal tudi s severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom. "Če bo vodja Kim izbral pravo pot, obstaja prihodnost, polna miru in blaginje za severnokorejsko ljudstvo," je dejal Pompeo po petkovih pogovorih z južnokorejsko zunanjo ministrico Kang Kyung-wha.

Ameriški minister, ki je na položaju nasledil Rexa Tillersona, je Pjongjang pozval k "drznim ukrepom za hitro denuklearizacijo". Ob tem pa je poudaril, da bi morali ti ukrepi prestati "strogo preverjanje" ZDA in drugih držav.

12. junija se bosta v Singapurju sestala ameriški predsednik Donald Trump in Kim Džong Un, ki sta si pred tem večkrat izmenjala žaljivke in grožnje. To bo prvo srečanje aktualnega ameriškega predsednika in severnokorejskega voditelja.

B. V.