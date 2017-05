Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 13 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči V zvezi šintoističnih svetišč pravijo, da so želeli s kampanjo spodbuditi dvig zastave ob državnih praznikih. Foto: EPA Japonska nacionalistična gibanja si prizadevajo za revizijo japonske zgodovine med 2. svetovno vojno. Foto: Reuters

"Ponosna, da sem Japonka": gre za domoljubje ali naraščajoči nacionalizem?

Izkazalo se je, da je na plakatih Kitajka, ne Japonka

12. maj 2017 ob 08:51

Kjoto - MMC RTV SLO

Japonce zadnje tedne vznemirjajo plakati, katerih namen je po besedah organizatorjev promocija narodnega ponosa: medtem ko nekateri potezo pozdravljajo, drugi izražajo zaskrbljenost zaradi dviga skrajnodesničarskega nacionalizma.

Konec preteklega meseca so se v Kjotu pojavili plakati, na katerih se pred japonsko zastavo smehlja dekle. "Vesela sem, da sem Japonka. Dvignite zastavo s ponosom v svojem srcu," piše na plakatih, ki so kmalu začeli odmevati v javnosti, odzivi pa so bili različni. "Kaj je narobe s tem, da si ponosen na svojo domovino?" je napisal eden od uporabnikov na Twitterju, številni drugi pa so v plakatu videli grožnjo porajajočega se nacionalizma. Plakat so označili kot grozljiv in patetičen, je poročanje novičarskega portala SoraNews24 povzel BBC.

Za še večje vznemirjenje je poskrbelo to, da ni jasno, kdo je naročnik plakatov. Na njih ni nobenih informacij. Na začetku tega tedna pa je Huffington Post Japan poročal, da je plakate naročila nacionalna zveza šintoističnih svetišč Džindža Hončo. Šintoizem je avtohtono japonsko verovanje, pri katerem gre, če zelo poenostavimo, za čaščenje duhov. V zadnjih desetletjih opažajo veliko oživitev verovanja, ki poteka v tesni povezavi z nacionalističnim gibanjem. Tiskovni predstavnik zveze je pojasnil, da so "želeli promovirati dvig zastave ob državnih praznikih in izobraziti javnost o pomembnosti teh državnih praznikov". Plakat so dejansko oblikovali že leta 2011 in takrat 60.000 kopij razdelili po svetiščih po vsej državi.

Na plakatu Kitajka, ne Japonka

Najnovejši preobrat v kampanji, ki je dvignil veliko prahu v zadnjih dneh, pa je razkritje, da je na plakatih Kitajka, in ne Japonka. Kot piše BBC, gre za uporabljeno fotografijo agencije Getty, ki je bila narejena leta 2009 v Pekingu. Razkritje je na Japonskem še toliko bolj odmevno, ker je Kitajska, ki je močno trpela pod japonsko okupacijo v prejšnjem stoletju, zelo kritična do pojava japonskega nacionalizma in japonskih revizionističnih teženj glede druge svetovne vojne. Med drugim se je na Twitterju pojavil zaznamek #vašpatriotizemjebilnarejennaKitajskem.

V zadnjih letih so japonske desničarske konservativne skupine okrepile svoj glas z zavzemanjem za odmik od povojnega mirovništva in s pozivi za revizijo japonske vojne zgodovine. Številni menijo, da tudi ni naključje, da so se plakati pojavili v Kjotu, ki je eno najbolj turistično obiskanih japonskih mest.

Kazen za nogometni klub

Medtem Reuters poroča, da je bil nogometni klub prve japonske nogometne lige Gamba Osaka kaznovan s 16.800 evri (dvema milijonoma jenov) kazni, ker so njihovi navijači na tekmi 16. aprila proti klubu Cerezo Osaka pretekli mesec razvili zastavo, podobno nacistični.

K. T.