Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zambijski predsednik je v boju proti koleri uvedel vrsto ukrepov, kot je zaprtje javnih prostorov, ki ne dosegajo higienskih standardov. Foto: Reuters Sorodne novice Edgar Lungu Zambija uvaja obvezno testiranje na HIV, do leta 2030 želi virus izkoreniniti Dodaj v

Ponoven izbruh epidemije kolere v Zambiji - v prestolnici okuženih 1.500 ljudi

Predsednik Edgar Lungu uvaja izredne ukrepe

30. december 2017 ob 14:04,

zadnji poseg: 30. december 2017 ob 14:09

Lusaka - MMC RTV SLO, Reuters

Zambijski predsednik Edgar Lungu je vojski ukazal, naj sodeluje pri zajezitvi kolere, ki je v prestolnici Lusaka ubila 41 ljudi, od septembra pa je zbolelo več kot 1.500 ljudi.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sporočila, da se je epidemija začela konec septembra. Oktobra so že menili, da je zamrla, saj je tedensko zbolelo le še pet ljudi. Vendar je bolezen znova izbruhnila konec novembra, ko so našteli 136 okužb na teden.

Izbruh je bil prvotno omejen na gosto poseljene dele Lusake, kjer slabe sanitarne razmere omogočajo prenos, vendar se je bolezen zdaj razširila tudi na območja z nizko gostoto poseljenosti, je sporočil tiskovni predstavnik predsednika Amos Chanda.

"V zadnjih dveh tednih so trije trgovci na trgu Soweto umrli zaradi kolere, 18 pa jih trenutno vpisujejo v centre za zdravljenje kolere," je dejal Chanda. Soweto je največji zambijski trg, ki je dobil ime po mestu v Južni Afriki.



Predsednik je globoko zaskrbljen zaradi napredovanja epidemije in je zato pozval obrambne sile, da se pridružijo drugim prebivalcem in temeljito očistijo Lusako. Izbruh je bil prvotno povezan z onesnaženo vodo iz plitvih vrtin, vendar so preiskave pokazale, da se kolera širi predvsem prek okužene hrane.



Zaprtje javnih prostorov

Vsi trgi, bari, restavracije in drugi javni prostori, ki predstavljajo tveganje nadaljnjega prenosa kolere, bodo zaprti, dokler ne bodo dosegli higienskih standardov, je še sporočil tiskovni predstavnik predsednika.



Kolera se širi z zaužitjem fekalne snovi in ​​povzroči akutno vodno drisko. Bolezen se lahko zdravi z rehidracijo, vendar se izjemno hitro širi in je lahko smrtonosna v nekaj urah, če se ne zdravi.

J. R.