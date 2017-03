Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! "Vse države morajo sodelovati, saj je to globalna tema," je povedal perujski predsednik Pablo Kuczynski. Foto: Reuters Sorodne novice Nove poplave in plazovi prizadeli dele Peruja, tudi Limo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poplave se v Peruju vendarle umirjajo

Razmere posledica pojava El Nino

21. marec 2017 ob 19:50

Lima - MMC RTV SLO/STA

Dramatične razmere v Peruju po večdnevnem močnem deževju in poplavah so se začele umirjati, je presodil predsednik Pablo Kuczynski.

Po dosedanjih podatkih je v poplavah umrlo najmanj 78 ljudi, 260 jih je bilo poškodovanih, več kot 100.000 ljudi pa je ostalo brez strehe nad glavo."Upamo, da bo kmalu vsega konec," je dejal Kuczynski po obisku centra za katastrofe. Predsednik je še dejal, da je bila zaradi neurij na treh mestih začasno neprevozna slovita avtocesta Panamerica, ki povezuje celoten kontinent. Približno 5.000 ljudi so morali na varno prepeljati s helikopterji in letali, med drugim tudi s predsedniškim letalom.

Znanstveniki menijo, da je neurje posledica pojava El Nino. Temperatura morja je višja za pet stopinj, kot je to običajno za ta čas. Zaradi večjega izhlapevanja vode pa je v Andih bolj deževno, kar je obremenilo reke, ki so ponekod precej narasle. V glavnem mestu Limi je postopoma spet na voljo pitna voda. Dostop do nje je bil zaradi večje količine grušča v reki precej omejen. Šole bodo ostale zaprte do konca tedna.

Peruju je na pomoč prihitelo več držav. Samo Kolumbija je na primer v Peru poslala približno 30 ton najrazličnejših humanitarnih dobrin, med drugim 1.000 paketov hrane, 3.000 odej in 1.600 šotorov. Kuczyinski je pozval k večjem prizadevanju v boju proti okoljskim spremembam. Oznanil je, da bodo približno 30 rekam v bližini obale poglobili strugo, saj se zaradi strmega padca od Andov do obale hitro spremenijo v rušilne hudournike.

T. J.