Poraz Fidesza: "Želimo se znebiti velikih fantov, ki ustrahujejo cel razred"

Parlamentarne volitve bodo aprila

26. februar 2018 ob 11:24

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Vladajoča stranka premierja Viktorja Orbana Fidesz je pred aprilskimi parlamentarnimi volitvami doživela nepričakovan poraz, saj je na lokalnih volitvah njihovega kandidata premagal opozicijski politik.

Neodvisni kandidat Peter Marky-Zay, ki so ga združeno podprle opozicijske stranke, od levih do skrajno desnega Jobbika, je v bitki za mesto župana v mestu Hodmezovasarhely premagal Fideszovega kandidata Zoltana Hegedusa. Marky-Zay je slavil z okoli 58 odstotki podpore oziroma z visoko, približno 15-odstotno prednostjo. Udeležba pa je bila visoka, več kot 62-odstotna. Poleg Jobbika so ga podprli tako socialisti kot zelena liberalna stranka LMP in še dve manjši stranki.

Na zadnjih lokalnih volitvah leta 2014 je Fidesz oziroma Hegedus v tem mestu slavil z več kot 60 odstotki glasov.

"Fidesz lahko vržemo v smeti"

"Dvignili smo se in Hodmezovasarhely je pokazal, da se želimo znebiti velikih fantov, ki ustrahujejo cel razred. Danes se je začelo novo obdobje," je po objavi volilnih izidov dejal politični novinec Marky-Zay in požel glasen aplavz. Kot je še dodal, je nedeljski izid pokazal, da je dominantni Fidesz vendarle "možno vreči v smeti".

Gre za hud udarec Fideszu in Orbanu, ki bi lahko dal nov zagon opoziciji pred aprilskimi parlamentarnimi volitvami. Mesto Hodmezovasarhely na jugu Madžarske že vse od 90. let prejšnjega stoletja velja za utrdbo Fidesza. Od tam med drugim prihaja tudi vplivni vodja Orbanovega kabineta Janos Lazar, ki je v predvolilni kampanji osebno podprl Hegedusa.

Stranka še vedno trdno v sedlu

Fidesz sicer ostaja veliki favorit volitev 8. aprila, saj mu raziskave napovedujejo približno polovico vseh glasov, to pa bi po obstoječem volilnem sistemu stranko približalo ponovni dvotretjinski večini v parlamentu.

A vendarle bi se lahko po nedeljskem pretresu pomembno spremenila dinamika znotraj madžarske opozicije, ki se ji do zdaj ni uspelo poenotiti in predstaviti resne alternative vladajoči desnici, ocenjuje madžarski politični analitik Robert Laszlo. Kot je dejal, "ima ta izid velik psihološki pomen", saj kaže, da "je Fidesz premagljiv celo v kraju, kot je ta, in to bi lahko predramilo opozicijske stranke, da se lotijo dela in znova premislijo svoje strategije".

Fideszu bi poleg tega lahko tudi škodile najnovejše afere, kot sta korupcijski škandal, v katerem se je znašel Orbanov zet, in razkritje, da naj bi vlada prikrivala dejanske številke beguncev, ki jih je sprejela.

Fidesz, ki si želi tretjič zapored postati najmočnejša stranka v državi, volivce prepričuje z ostro protipriseljensko politiko ter obljubami o dvigu plač in pokojnin.

A. P. J.