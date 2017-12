Poročilo: Kitajska širi vojaške zmogljivosti v Južnokitajskem morju

Sporni otočju Spratly in Paracel

15. december 2017 ob 11:13

Washington - MMC RTV SLO, STA

Kitajska je v preteklem letu upočasnila gradnjo otokov v Južnokitajskem morju, a je močno razširila svoje vojaške zmogljivosti na tem spornem območju, kaže poročilo washingtonskega Centra za strateške in mednarodne študije.

Po navedbah poročila je Kitajska na otočjih Paracel in Spratly letos končala gradnjo objektov s skupno površino 290.000 kvadratnih metrov. Gre za letalske hangarje, letališke steze, radarske in komunikacijske objekte, upravne zgradbe, skladišča orožja in bunkerje za raketna izstrelišča.

Kitajci so največ gradili na grebenu Fiery Cross na zahodnem robu otočja Spratly, kjer je za 110.000 kvadratnih metrov novozgrajenih površin.

Obe otočji si poleg Kitajske lastijo tudi druge okoliške države. Otočje Paracel, ki ga sestavlja okoli 130 koralnih otočkov in grebenov, si lastita tako Tajvan kot Vietnam, Stalno arbitražno sodišče v Haagu pa je lani presodilo, da otočje Spratly pripada Filipinom. Uradni Peking sodbe ne priznava.

A. P. J.