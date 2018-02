Poročilo: Severna Koreja kljub sankcijam izvaža premog in orožje

Z nezakonitimi posli naj bi Pjongjang lani zaslužil 200 milijonov dolarjev

3. februar 2018 ob 18:17

New York - MMC RTV SLO, Reuters

Severna Koreja je s kršenjem sankcij Združenih narodov v letu 2017 zaslužila skoraj 200 milijonov dolarjev. Čeprav ne bi smela, je v različne države izvažala premog, Siriji in Mjanmaru pa je dobavljala tudi orožje.

To je zapisano v zaupnem poročilu neodvisnih opazovalcev ZN-a, do katerega se je dokopala agencija Reuters. Opazovalci trdijo, da severnokorejski režim pošilja premog v različna pristanišča v Rusiji, Južni Koreji, Maleziji, Vietnamu in na Kitajskem. Pri tem sta kot državi izvora največkrat navedeni Rusija in Kitajska, saj Severna Koreja zaradi mednarodnih sankcij ne sme uvažati ali izvažati različnega blaga in dobrin - poleg premoga tudi železa, svinca, oblačil in morske hrane, za uvoz surove nafte in naftnih derivatov pa veljajo ostre omejitve.

"Severna Koreja se izogiba mednarodnim resolucijam z izkoriščanjem svetovne verige za dobavo nafte, s sodelovanjem s sumljivimi tujimi državljani, ustanavljanjem podjetij v tujini in prek mednarodnega bančnega sistema," piše v 213-stranskem dokumentu. Rusija in Kitajska sta se na poročilo odzvali z besedami, da sankcije proti Pjongjangu spoštujeta.

Opazovalci preiskujejo tudi vojaško sodelovanje Severne Koreje s Sirijo in Mjanmarom, predvsem vsebino 40 severnokorejskih pošiljk sirskemu raziskovalnemu središču med letoma 2012 in 2017. To središče sicer nadzoruje sirski program za kemično orožje. Preiskava je razkrila tudi "več dokazov kršenja prepovedi izvažanja orožja in druge kršitve," so še zapisali.

Sirski režim je leta 2013 privolil v uničenje vsega kemičnega orožja, a nekateri diplomati in strokovnjaki sumijo, da država kljub temu tega programa ni popolnoma ukinila.

Vsi zanikajo trgovanje

Strokovnjaki ZN-a so tudi zapisali, da neka država, ki je niso imenovali, trdi, da ima dokaze, da je Mjanmar dobil več balističnih raket od Severne Koreje, pa tudi konvencionalno orožje. Tako Sirija kot Mjanmar sta zatrdila, da nimata nikakršnih orožarskih poslov s Pjongjangom.

Varnostni svet ZN-a je lani sprejel vrsto resolucij o zaostritvi sankcij proti Severni Koreji zaradi njenega raketnega in jedrskega programa.

A. P. J.