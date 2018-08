Poročilo ZN-a: Severna Koreja ni ustavila svojega jedrskega in raketnega programa

4. avgust 2018 ob 08:42,

zadnji poseg: 4. avgust 2018 ob 09:10

New York,Pjongjang - MMC RTV SLO

Severna Koreja ni ustavila svojega jedrskega in raketnega programa, s čimer krši resolucije Združenih narodov, kaže zaupno poročilo neodvisnih strokovnjakov, ki nadzirajo uresničevanje sankcij ZN-a proti Pjongjangu.

Poročilo, ki so ga v petek predložili Varnostnemu svetu ZN-a, tudi kaže, da se je Pjongjang letos zatekel k obsežnemu povečanju nezakonitega prenosa naftnih derivatov na morju z ladje na ladjo kot tudi premoga, in da skuša v tujini prodati orožje.

Prek tujih posrednikov naj bi skušala Severna Koreja prodati lahko orožje in drugo vojaško opremo Libiji, Jemnu in Sudanu. Strokovnjaki ugotavljajo, da so zaradi omenjenega finančne sankcije proti Pjongjangu neučinkovite.

Severna Koreja ugotovitev poročila še ni komentirala.

Prejšnji teden je ameriški časopis Washington Post, ki se sklicuje na neimenovane ameriške obveščevalne vire, poročal, da Severna Koreja nadaljuje gradnjo medcelinskih raket, ki lahko dosežejo vzhodno obalo ZDA, in plemenitenje urana, medtem ko razstavlja testni objekt, ki je odslužil svojemu namenu.

Pompeo optimističen

Ameriški zunanji minister Mike Pompeo je sicer ravno v petek izrazil optimizem, da bo jedrska razorožitev Korejskega polotoka mogoče doseči in da je pomembno ohranjati pritisk na Pjongjang.

Predsednik ZDA Donald Trump je po vrnitvi z junijskega srečanja s severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom zatrdil, da jedrska nevarnost Pjongjanga ne obstaja več, nedolgo zatem pa je mnenje spremenil in sporočil, da Severna Koreja še vedno predstavlja grožnjo.

Ameriške sankcije

Medtem je ameriško finančno ministrstvo v petek uvedlo sankcije proti ruski banki Agrosojuz, uradniku Severne Koreje in dvema lažnima podjetjema zaradi pomoči Severni Koreji, da se izogne sankcijam ZN-a.

Finančni minister Steven Mnuchin je sporočil, da bodo sankcije ostale v veljavi, dokler Severna Koreja ne bo dokazala, da se je jedrsko razorožila. Do takrat bodo ZDA uveljavljale vse svoje in vse sankcije ZN-a.

Sankcije pomenijo zamrznitev premoženja v ZDA in prepoved poslovanja ameriških državljanov s podjetji in posamezniki, proti katerim so uvedene sankcije. ZDA zahtevajo sprejem enakih sankcij, kot so jih uvedle v petek, tudi od ZN-a, vendar pa bi jih tam Rusija po pričakovanjih blokirala.

