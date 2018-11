Porošenko po incidentu pri Krimu: Vojno stanje bo začelo veljati v sredo

Izredna seja Varnostnega sveta Združenih narodov

26. november 2018 ob 07:39,

zadnji poseg: 26. november 2018 ob 19:27

Kijev/Moskva - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Potem ko je Rusija v bližini polotoka Krim zavzela tri ukrajinske ladje, je ukrajinski predsednik Petro Porošenko podpisal odlok o razglasitvi vojnih razmer za en mesec, ki ga mora odobriti še parlament.

Porošenko je sprva napovedoval, da bo dvomesečno vojno stanje začelo veljati že danes po odobritvi ukrajinskega parlamenta. V izjavi za javnost je nato sporočil, da naj bi vojno stanje začelo veljati v sredo. Trajalo naj bi le mesec dni, s čimer naj bi preprečili morebitne vplive na predsedniške volitve prihodnje leto.

Zveza Nato, Evropska unija in več evropskih držav so medtem pozvale Rusijo, naj izpustijo ukrajinske pomorščake in obsodilo agresijo Rusije. Nemčija in Francija sta predlagali, da bi posredovali v novem incidentu med Ukrajino in Rusijo.

Na zahtevo obeh vpletenih držav je potekalo izredno zasedanje Varnostnega sveta Združenih narodov. Rusija je tam Ukrajini očitala, da ni spoštovala njenih meja. Veleposlanica ZDA pri ZN-u Nikki Haley pa je Rusiji očitala "škandalozno kršitev" suverenosti Ukrajine.

Ukrajinska stran že ves čas trdi, da so njene ladje svojo pot najavile, plovila obeh držav pa imajo v Azovskem morju po dogovoru it leta 2003 tako ali tako pravico do svobodne plovbe.

Nedeljska incidenta v bližini polotoka Krim, ki si ga je leta 2014 priključila Rusija, sta povzročila veliko napetosti. Najprej je ladja ruske obalne straže trčila v ukrajinski vlačilec, nato pa so ruski specialci streljali in zasegli tri ukrajinske ladje – vlačilec in še dve manjši vojaški ladji. Rusija je potrdila uporabo strelnega orožja. Po trditvah Moskve so bili poškodovani trije ukrajinski mornarji, po trditvah Kijeva pa je ranjenih šest ljudi.

Porošenko je na zasedanju ukrajinskega varnostnega sveta obtožil ruske oblasti, da so v nasprotju z mednarodnim pravom "brutalno pridržale ukrajinske mornarje". Ruska dejanja je označil za "neizzvana in nora", ukrajinska vojska pa je dobila navodila za polno bojno pripravljenost, čeprav odlok o uvedbi vojnih razmer ne pomeni napovedi vojne, saj se ne želijo boriti z nikomer".

Moskva: Kijev je želel sprožiti provokacijo

Ruske oblasti so sporočile, da so ruski obmejni stražarji ladje ustavili, ker so nezakonito vstopile v ruske vode. Pri tem so se vkrcali na plovila in jih pregledali. Trem ukrajinskim mornarjem so nudili zdravniško pomoč zaradi poškodb, ki niso bile smrtno nevarne, je sporočila ruska obveščevalna služba FSB. Po trditvah FSB-ja imajo dokaz, da je Ukrajina želela izvesti provokacijo in izzvati napet položaj. Orožje so uporabili, da bi prisilili ukrajinske bojne ladje, da so se ustavile, saj so izvajale "nevarne manevre", so dodali. Ukrajinske ladje zadržujejo v pristanišču Kerč na Krimskem polotoku.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je zatrdil, da je Ukrajina kršila mednarodne norme z "nevarnimi metodami, ki so ogrozile normalno gibanje ladij na območju". Po njegovi oceni ni dvoma, da je bil incident namerno izzvan in izveden na ukaz ukrajinskega vodstva. Moskva je zaradi incidenta na zunanje ministrstvo poklicala visokega ukrajinskega diplomata.

Plovila obeh držav imajo prost prehod

Incident se je zgodil, ko so bile ukrajinske ladje na poti skozi Kerški preliv, ki povezuje Črno in Azovsko morje. Po pogodbi iz leta 2003 imajo plovila obeh držav v Azovskem morju pravico do svobodne plovbe, a Rusija je v zadnjem času začela nadzorovati ladje, ki prihajajo v ukrajinska pristanišča ali iz njih odhajajo, trdi Kijev. Ukrajina obtožuje Rusijo kršenja konvencij ZN-a o pravu morja in dogovora med Kijevom in Moskvo iz leta 2003 o uporabi Azovskega morja in Kerškega preliva, ki je sicer edini dostop do Azovskega morja. Rusija je maja odprla most čez ta strateško pomemben preliv, ki povezuje Krimski polotok in Rusijo.

Kijev: protestniki zažgali ruski avtomobil

V Kijevu pa se je v nedeljo zvečer zbralo okoli 150 protestnikov, ki so v stavbo ruskega veleposlaništva metali bakle in zažgali najmanj en diplomatski avtomobil. "Zelo jezni smo. Že zdavnaj bi morali prekiniti vse diplomatske odnose z Rusijo," je za BBC dejal eden izmed protestnikov.

Nekateri ruski strokovnjaki sicer menijo, da za incidentom stoji Porošenko, ki začenja kampanjo za vnovični mandat pred marčevskimi predsedniškimi volitvami.

A. P. J., J. R.