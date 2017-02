Posebni odposlanec ZN-a za Sirijo podvomil o prizadevanjih ZDA

Čez nekaj dni bodo novi pogovori v Ženevi

19. februar 2017 ob 14:54,

zadnji poseg: 19. februar 2017 ob 14:58

München - MMC RTV SLO/STA

Posebni odposlanec ZN-a za Sirijo Staffan de Mistura je podvomil o prizadevanjih ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede rešitve konflikta v Siriji.

"Kje so ZDA pri vsem tem? Ne morem vam povedati, ker ne vem," je dejal de Mistura na varnostni konferenci v Münchnu. Kot je dejal, se nova ameriška administracija še vedno trudi izdelati prednostne naloge v zvezi s tem vprašanjem.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so po njegovi presoji tri glavne prednostne naloge Washingtona uničiti t. i. Islamsko državo, omejiti vpliv nekaterih glavnih regionalnih igralcev in ne škoditi enemu glavnih ameriških zaveznikov v regiji. De Mistura je še dejal, da morajo ZDA razumeti, da je za zmago nad IS-jem potrebna vključujoča, verodostojna politična rešitev v Siriji, poroča Reuters.

Nov krog pogajanj v Ženevi

V četrtek naj bi se začel nov krog pogajanj o vojni v Siriji, ki bo pod okriljem ZN-a potekal prihodnji teden v Ženevi. De Mistura je optimističen glede uveljavitve prekinitve ognja. Kot je dejal, krhka prekinitev ognja v Siriji "drži bolje in ima več možnosti za uspeh kot vse doslej dogovorjene prekinitve ognja".

Predstavnike sirske vlade in opozicije v Ženevi pričakujejo že v začetku prihodnjega tedna, ko naj bi se s predstavniki ZN-a udeležili predhodnih pogovorov. Pogajanja o Siriji bi se morala pod okriljem ZN-a v Ženevi začeti že 8. februarja, a so bila preložena na konec meseca. De Mistura je takrat kot razlog za preložitev med drugim navedel, da bodo z večjo pripravljenostjo sirske opozicije lahko dosegli tudi bolj odprte pogovore.

Cavusoglu: Pogovori v Ženevi najboljša rešitev za Sirijo

Na varnostni konferenci je spregovoril tudi turški zunanji minister Mevlüt Cavusoglu, ki je med drugim dejal, da so sirski mirovni pogovori v Ženevi edini kraj, kjer se je mogoče pogovarjati o politični rešitvi in tranziciji v Siriji. "Pogovori v Ženevi so temelj za uresničitev političnega tranzicijskega procesa v Siriji in so najboljša rešitev za državo," je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass dejal turški minister. Temelj za rešitev krize sta po njegovem prepričanju dogovor iz Ženeve in resolucija Varnostnega sveta ZN-a 2254.

Konec januarja so sicer v kazahstanskem glavnem mestu Astana pod okriljem Rusije, Irana in Turčije potekali mirovni pogovori glede Sirije, ki pa so se končali brez večjega preboja. "Astana nikdar ni bila alternativa Ženevi," je zatrdil Cavusoglu.

B. V.