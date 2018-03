Posebni tožilec Mueller zahteva dokumente Trumpove organizacije

New York Times: Preiskava se bliža Trumpu

15. marec 2018 ob 22:02,

zadnji poseg: 15. marec 2018 ob 22:24

Washington - MMC RTV SLO, STA

Posebni tožilec za preiskavo domnevnega ruskega vpletanja v ameriške volitve leta 2016 Robert Mueller je izdal sodni nalog za dokumente Trumpove organizacije, vključno z nekaterimi, ki se navezujejo na Rusijo.

New York Times se pri poročanju o sodnem nalogu, ki naj bi bil izdan pred tedni, sklicuje na dva neimenovana vira, ki sta bila seznanjena s tem. Sodni nalog naj bi zahteval predajo vseh dokumentov Trumpove organizacije, ki so povezani z Rusijo. To pomeni tudi dokumente o poslih, ki jih je imel Trump ali njegova organizacija z Rusi pred volitvami leta 2016.

Mueller preiskuje domnevno rusko vpletanje v volitve s spletno propagando, vdore v demokratske računalnike, morebitno sodelovanje članov Trumpove kampanje pri tem in morebitno predsednikovo oviranje preiskave.

Zdaj naj bi širil preiskavo na vlogo tujega denarja v Trumpovi kampanji, pri čemer je na udaru tudi Trumpov zet Jared Kushner. Trumpovi odvetniki se trenutno pogajajo z Muellerjevimi pravniki o tem, ali bo mogoče zaslišati predsednika ZDA. Trump se je nekajkrat pohvalil, da ga ni niti najmanj strah pogovora s preiskovalci, nato pa se je umaknil in dejal, da mora poslušati nasvete svojih odvetnikov. Te namreč skrbi da bodo preiskovalci predsednika z vprašanji ujeli v past.

Trump Muellerju postavil rdečo črto

Kot poroča časnik, sodni nalog pomeni, da se preiskava bliža predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. Ta je sicer lani julija povedal, da bo Mueller prestopil kritično rdečo črto, če bo začel preiskovati finančne posle njegove družine.

Trump je mesec dni pred tem naročil glavnemu pravniku Bele hiše Donaldu McGahnu, naj odpusti Muellerja z izgovorom, da je tožilec v konfliktu interesov, ker je bil nekaj časa v igri za položaj direktorja Zveznega preiskovalnega urada, ko je Trump maja lani s te funkcije odpustil Jamesa Comeyja. McGahn je Trumpu odgovoril, da bo odstopil s položaja, če zadeve ne pusti pri miru.

Nove ameriške sankcije proti Rusiji

Medtem so ZDA uvedle nove sankcije proti Rusiji zaradi domnevnega vmešavanja v predsedniške volitve leta 2016 in kibernetskih napadov. Ukrepi so doleteli 19 posameznikov in pet ruskih pravnih oseb. Trumpova administracija je do zdaj uvedla sankcije proti več kot 100 posameznikom in pravnim osebam iz Rusije.

Tokratne sankcije sledijo seznamu pravnih in fizičnih oseb, proti katerim je obtožnice vložil posebni tožilec Mueller.

Sankcije pomenijo zamrznitev morebitnega premoženja v ZDA, prepoved potovanj v ZDA in prepoved poslovanja Američanov s pravnimi in fizičnimi osebami, ki so pod sankcijami. Nekateri posamezniki in pravne osebe so že pod temi sankcijami zaradi Ukrajine.

Ameriški finančni minister Steven Mnuchin je ob tem napovedal nove sankcije proti ruskim vladnim predstavnikom in oligarhom, odgovornim za poskuse destabilizacije, s katerimi jim bodo zaostrili dostop do ameriškega finančnega sistema. Ameriška vlada je Rusijo prav tako obtožila nadaljevanja prizadevanj za vdor v energetsko omrežje ZDA in drugo ključno infrastrukturo.

