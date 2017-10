"Poslednji napad" na preostale borce IS-ja v Raki

Uspešna evakuacija sirskih IS-jevcev in civilistov

15. oktober 2017 ob 16:32,

Raka - MMC RTV SLO, Reuters

Sirske demokratične enote (SDF) so začele "zadnjo ofenzivo" na preostalih od 200 do 300 borcev samooklicane Islamske države v Raki. Predtem so mesto zapustili sirski pripadniki IS-ja in skoraj vsi civilisti.

Skladno z dogovorom je Rako v noči s sobote na nedeljo varno zapustil konvoj 275 sirskih borcev, njihovih družinskih članov in okoli 400 civilistov, je sporočil tiskovni predstavnik SDF-a Talal Selo in dodal, da tujim borcem skrajne skupine niso dovolili oditi. Teh je v Raki po ocenah SDF-a ostalo od 200 do 300, poroča BBC.

Koalicija kurdskih in arabskih borcev (SDF) je v nedeljo začela "zadnjo ofenzivo" na Rako. Ne nameravajo odnehati, dokler celotno mesto ni očiščeno teroristov, ki se ne želijo predati, vključno s tujimi borci, BBC povzema SDF-ovo izjavo za javnost.

Bitka bo po ocenah še trajala nekaj časa. "Še naprej pričakujemo težavno bojevanje," je dejal polkovnik Ryan Dillon, tiskovni predstavnik koalicije pod vodstvom ZDA, ki v boju podpira SDF.

Konvoj še naprej na območju SDF-a

SDF je sirskim kurdskim borcem in njihovim družinam dovolil zapustiti mesto, da bi skrajšali čas bojevanja in prevzemanja nadzora nad mestom, poroča BBC. Sirski borci so okoli 400 civilistov izkoristili za živi ščit, dokler niso zagotovili lastne varnosti. Konvoj borcev in civilistov je sicer še vedno na območju SDF-a, je sporočil drugi tiskovni predstavnik Mostafa Bali.

Koalicija pod vodstvom ZDA se sicer z evakuacijo ne strinja popolnoma. "Občasno se s svojimi partnerji ne strinjamo v celoti, vendar moramo spoštovati njihove odločitve," je dejal polkovnik Dillon.

Raka veljala za prestolnico IS-ja

Raka je veljala za de facto prestolnico t. i. Islamske države, ki jo je kot enega prvih večjih mest zavzela leta 2014 in jo nadzirala tri leta. Koalicija SDF-a je po štirih mesecih obleganja zdaj pred osvoboditvijo mesta izpod nadzora IS-ja. To bo še en močan udarec za džihadiste, ki v zadnjih dveh letih postopoma izgubljajo ozemlja, v katerih so leta 2014 nasilno prevzeli nadzor.

J. R.