Vanuatu ima dobrih 270.000 prebivalcev, približno enako število jih ima tudi Nova Kaledonija. Foto: Reuters Dodaj v

Potres stresel Novo Kaledonijo, opozorilo pred cunamijem preklicano

Nekaj ur pozneje sledil nov potres

5. december 2018 ob 09:09,

zadnji poseg: 5. december 2018 ob 12:04

Noumea - MMC RTV SLO, STA

Po potresu z magnitudo 7,5 na jugu Tihega oceana so pristojne oblasti za Novo Kaledonijo in Vanuatu izdale opozorilo pred cunamijem, ki pa so ga zdaj že preklicale.

Po navedbah ameriškega centra za obveščanje o potresih USGS je bilo žarišče potresa 168 kilometrov vzhodno od kraja Tadine na otoku Mare na morski globini desetih kilometrov. Sledilo je več popotresnih sunkov. Potresi so na splošno bolj uničujoči, ko je epicenter blizu površine.

Sprva so bili napovedani cunamiji, ki lahko ogrozijo obale do 1.000 kilometrov oddaljene od epicentra potresa, piše Al Džazira. Kot poroča AP, so opozorilo pred cunamijem izdali tudi na Fidžiju, STA pa piše, da ga je izdala tudi Nova Zelandija, kjer pa so ga kmalu preklicali. Po treh urah so ga preklicali tudi v Novi Kaledoniji, ki leži na območju tako imenovanega tihomorskega ognjenega obroča, kjer so izbruhi vulkanov in potresi pogosti.

Nekaj ur pozneje sledil nov potres

Po navedbah tamkajšnje civilne zaščite je namreč pregled s terena pokazal, da je jakost cunamija močno upadla in da ne predstavlja več večje nevarnosti za prebivalstvo. Valove, ki jih je povzročil cunami, so opazili pred otokoma Pins in Mare, visoki so bili med 1,5 in dva metra. Ob izdaji opozorila so pričakovali do tri metre visoke valove. Med preplahom so prebivalstvo z območij, ki bi bila lahko ogrožena, evakuirali na kraje stran od morja oz. višje ležeča območja. Civilna zaščita ni ugotovila ne žrtev ne gmotne škode.

Le nekaj ur po potresu z magnitudo 7,5 so zaznali še en potres z magnitudo 6,6, vendar po tem potresu opozorila pred cunamijem niso izdali. Novi potres, ki je bil prav tako na globini 10 kilometrov, od kraja Tadine pa oddaljen 192 kilometrov, so zaznali približno dve uri in pol po prvem.

T. J.