Številni prestrašeni Mehičani bodo noč preživeli na prostem. Foto: Reuters Poškodovano letališče v mehiški prestolnici, 1.000 kilometrov proč od epicentra potresa. Foto: Reuters

Potres v Mehiki čutilo 50 milijonov ljudi; našteli že 42 popotresnih sunkov

Med žrtvami dva otroka

8. september 2017 ob 07:34,

zadnji poseg: 8. september 2017 ob 10:53

Mexico City - MMC RTV SLO, Reuters

Mehiko je južno od njene obale nekaj minut pred polnočjo po lokalnem času stresel močan potres z magnitudo 8,4, navajajo mehiške oblasti. Po prvih podatkih je v potresu umrlo šest ljudi, poškodovanih je več stavb, potresu pa so sledili manjši cunamiji.

Epicenter potresa je bil 87 kilometrov jugozahodno od kraja Pijijiapan v zvezni državi Chiapas na globini 19 kilometrov. Po navedbah mehiškega seizmološkega inštituta bi lahko bil to najmočnejši potres, ki so ga doslej zabeležili na tem območju. Trije ljudje so umrli v zvezni državi Chiapas, dva pa v sosednji zvezni državi Tabasco. Med njima je dojenček, ki je umrl, ker zaradi izpada elektrike ni deloval aparat za umetno dihanje. En otrok je umrl, ko se je zaradi potresa porušil zid.

Oblasti so takoj po potresu izdale triurna opozorila pred cunamijem za Mehiko, Gvatemalo, Salvador, Kostariko, Nikaragvo, Panamo in Honduras. Skupno je potres čutilo okoli 50 milijonov ljudi, je povedal mehiški predsednik Enrique Nieta in dodal, da gre za najmočnejši potres na tem območju po letu 1932. "Tveganje za cunami za območje zvezne države Chiapas ne predstavlja velikega tveganja, to ni naša glavna skrb," je še dejal Nieto v pogovoru za televizijsko postajo Televisa in dodal, naj bodo državljani zaradi popotresnih sunkov previdni. V večini šol v osrednji in južni Mehiki so pouk odpovedali, da bi lahko ocenili škodo.

Doslej so zabeležili 42 popotresnih sunkov, najmočnejši med njimi je imel magnitudo 6,1. Ameriška pristojna agencija je sporočila, da je bil potres z močjo 8,1 magnitude, mehiške oblasti pa, da je bil še močnejši, in sicer 8,4 magnitude.

Potres so čutili tudi v 1.000 kilometrov oddaljeni mehiški prestolnici, kjer so ljudje v strahu v pižamah stekli na ulice. Samo v prestolnici je brez elektrike ostalo več kot milijon ljudi. "Bilo je grozno," je dogajanje opisala 35-letna Lililana Villa iz prestolnice, ki jo je potres ujel sredi spanja. V paniki je samo v pižami stekla na ulico. "Mislila sem, da se bo vse podrlo."

Potres so čutili tudi v sosednji Gvatemali.

K. T.