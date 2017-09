Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mehičane je potres stresel sredi noči. Številni prestrašeni prebivalci so stekli na ulice. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Potres z magnitudo 8 južno od Mehike; izdana opozorila pred cunamijem

Potres so čutili tudi v mehiški prestolnici

8. september 2017 ob 07:34

Mexico City - MMC RTV SLO, Reuters

Mehiko je južno od njene obale stresel močan potres z magnitudo 8. Oblasti so izdale opozorila pred cunamijem za Mehiko, Gvatemalo, Salvador, Kostariko, Nikaragvo, Panamo in Honduras.

Epicenter potresa, ki je tla stresel okoli polnoči po lokalnem času, je bil okoli 100 kilometrov jugozahodno od Pijijiapana in 35 kilometrov pod površjem, poroča BBC. Opozorila za cunami veljajo za tri ure.

Potres so čutili tudi v mehiški prestolnici, kjer so ljudje v strahu v pižamah stekli na ulice. V nekaterih predelih mesta so ostali brez elektrike.

Mehiška uprava za zaščito in reševanje je sporočila, da gre za najmočnejši potres po letu 1985, v katerem je umrlo 5.000 ljudi.

K. T.