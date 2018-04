Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 14 glasov Ocenite to novico! Na sedežu YouTuba v San Brunu v Kaliforniji je po streljanju zavladala panika. Foto: Reuters Policisti so se hitro odzvali na streljanje. Foto: Reuters Dodaj v

Povod za streljanje na sedežu YouTuba naj bi bil družinski spor

Zaposleni z dvignjenimi rokami zapuščali poslopje

3. april 2018 ob 23:29,

zadnji poseg: 4. april 2018 ob 07:21

San Francisco - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Na sedežu spletnega velikana YouTube v ameriškem mestu San Bruno je neka ženska v strelskem pohodu ranila tri ljudi, nato pa ustrelila in ubila še sebe. Dejanje ni imelo znakov terorizma.

V bolnišnici Zuckerberg San Francisco so potrdili, da so sprejeli tri ranjenene. V kritičnem stanju naj bi bil 36-letni partner napadalke, ki jo je policija identificirala kot Nasim Aghdam. Ustrelila je tudi 32- in 27-letno žensko, nato pa si je sodila sama.

Policija motiva za dejanje še ni sporočila. Povod za streljanje naj bi bil družinski spor, zato je že zavrnila možnost, da je šlo za teroristični napad. Policija preiskuje tudi domnevne zamere napadalke do YouTuba, saj je 39-letna Aghdamova na YouTubu pogosto objavljala posnetke na temo veganstva. Bila je namreč kritična do spletne platforme, češ da cenzurira njen prispevke. "Na YouTubu ali drugih straneh za deljenje posnetkov ne obstajajo enake možnosti za rast. Vaš kanal bo rasel le, če bodo oni to hoteli," je med drugim zapisala.

Zavladala panika

Osumljenka naj bi v zunanji del poslopja vstopila v času kosila, ko so številni tam obedovali, in začela streljati s pištolo. Nekateri zaposleni so ob strelih sprva mislili, da kdo poka balone. Policisti so ob prihodu na prizorišče naleteli na kaotično stanje, pri čemer so številni bežali z območja. Glede na televizijske posnetke so ljudje po prihodu policije odhajali z dvignjenimi rokami.

Prvega ranjenca so našli ob vhodu v sedež podjetja, le nekaj minut pozneje pa so naleteli na žensko, ki je po besedah policije ustrelila sama sebe. Še dva ranjena so pozneje našli v bližnjem poslopju.

YouTube je po streljanju ukinil napadalkin račun. Odstranili so tudi njene računa na Instagramu in Facebooku.

Na sedežu YouTuba, ki je v lasti Googla, je zaposlenih približno 1.700 ljudi, kar pomeni, da je to podjetje z največ zaposlenimi na območju. Kraj San Bruno je od San Francisca oddaljen okoli 20 kilometrov.

