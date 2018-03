Povračilni ukrepi zaradi Trumpovih carin na jeklo in aluminij?

Zaradi napovedi odstop Garyja Cohna

8. marec 2018 ob 10:15

Washington - MMC RTV SLO, STA

Predsednik ZDA Donald Trump naj bi do konca tedna uvedel napovedane višje carine na uvoz jekla in aluminija, pri čemer je mogoče, da bo to odvisno od države do države glede na interese nacionalne varnosti ZDA.

Kdaj točno bo Trump uvedbo tudi uradno napovedal, se še ugiba, za zdaj je zanesljivo le to, da bodo ZDA uvedle neke vrste višje carine za jeklo (10 odstotkov) in aluminij (25 odstotkov), ni pa še jasno, kdaj in za koga.

V Beli hiši naj bi razpravljali tudi o tem, da Mehiki in Kanadi ponudijo 30-dnevni odlog teh "sankcij" z možnostjo podaljšanja, če bosta "pridni" pri sporazumu Nafta.

Trump je sporazum o prosti trgovini Severne Amerike označil za katastrofo in predstavniki treh držav so se do nedavnega pogajali o spremembah, po grožnji s carinami pa so se ta ustavila. Trump želi koncesije od obeh sosed za zmanjšanje zunanjetrgovinskega primanjkljaja ZDA.

Na napoved se je ostro odzvala Kitajska in zagrozila s "primernim in potrebnim odgovorom". Kitajski zunanji minister Vang Ji je dejal, da bi si morali Kitajska in ZDA prizadevati za partnerstvo, ne pa tekmovalnost.

EU je predlagala povračilne ukrepe proti vrsti ameriških izdelkov, vključno z viskijem in arašidovim maslom.

Republikanci vznemirjeni

Republikanci, ki so doslej puščali Trumpu proste roke in običajno niso komentirali njegovih ne vedno primernih izjav, ker je vodil zanje ustrezno politiko, so se sedaj malce zdramili in ga pozivajo, naj odstopi od uvedbe carin.

Vendar ga bo težko prepričati, tudi zato, ker je roke nad administrcijo dvignil njegov gospodarski svetovalec Gary Cohn, ki je v ponedeljek podal svoj odstop. Glavni razlog za Cohnov odstop naj bi bila prav Trumpova napoved o novih uvoznih tarifah za jeklo in aluminij. Cohn, "glas Wall Streeta v Beli hiši," je namreč velik zagovornik proste trgovine.

Glavno besedo pri zunanji trgovini imata zdaj minister za trgovino Wilbur Ross in direktor nacionalnega sveta za trgovino Peter Navarro, ki sta še bolj kot Trump zagrizena v prepričanju, da se lahko ameriški primanjkljaj zmanjša s carinami, ne glede na posledice.

K. S.