Požar blizu Aten, ki terjal smrt 96 ljudi, naj bi zakrivil nepazljiv domačin

Na obseg katastrofe je vplivalo več dejavnikov

22. avgust 2018 ob 12:24

Atene - MMC RTV SLO, STA

Prvi rezultati preiskave grških gasilcev kažejo, da je požar, vzhodno od Aten, v katerem je julija umrlo najmanj 96 ljudi, zakrivil nepazljiv lokalni prebivalec, vzroki za takšen obseg požara pa so tudi premajhno število gasilcev, močan veter in nedostopen teren.

Moški je na hribu nad najhuje prizadetim območjem 23. julija zažgal suhe veje, a kasneje ni pravilno pogasil ognja, zaradi močnega vetra pa se je ogenj razplamtel.

A katastrofa se je zgodila tudi zaradi pomanjkljivega števila gasilcev, gasilskih vozil in letal za gašenje, saj so bili v istem času zaposleni s požarom zahodno od glavnega mesta. Težave so bile tudi v koordinaciji ter z zamudo pri razglasitvi evakuacije za ogrožena območja, po poročanju nemške tiskovne agencije DPA piše v poročilu gasilcev.

Grško pravosodje je uvedlo ločeno preiskavo katastrofe. V požaru, ki je med drugim opustošil letovišče Mati blizu Aten, je bilo uničenih ali huje poškodovanih več kot 4.000 stavb. Več ljudi se še zdravi v bolnišnicah.

Po požarih je odstopil namestnik notranjega ministra, pristojen za civilno zaščito Nikos Toskas, zamenjana pa sta bila tudi načelnika policije in gasilcev.

Premier obljublja pol milijarde evrov za reformo

Grški premier Aleksis Cipras je obljubil 500 milijonov evrov za reorganizacijo služb za naravne nesreče ter napovedal, da bodo zrušili 3.200 nezakonito zgrajenih poslopij, ki zapirajo dostop do cest in obale na Atiki. Veliko število žrtev je namreč med drugim posledica tega, da mnogi zaradi zaprtosti dostopov do morja niso uspeli zbežati pred ognjem.

B. V.