Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Med evakuacijo 22.000 obiskovalcev so zaradi paničnih napadov ali manjših poškodb zdravstveno obravnavali 20 ljudi. Foto: Reuters Festivala v Belgiji se je udeležil tudi belgijski kralj Filip. Foto: EPA

Požar na festivalu Tomorrowland sprožil obsežno evakuacijo

Evakuirali vseh 22.000 obiskovalcev, žrtev ni

30. julij 2017 ob 16:36

Barcelona - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Na festivalu elektronske glasbe Tomorrowland je zagorel glavni oder, zato so s prizorišča na jugovzhodu Španije blizu Barcelone evakuirali vseh 22 tisoč obiskovalcev.

Med evakuacijo so se zgodili manjši incidenti - zaradi paničnih napadov ali manjših poškodb so zdravstveno obravnavali 20 ljudi.

Gasilci so v Santa Coloni de Gramanet požar pogasili v 35 minutah.

Požar je povzročila tehnična napaka, so sporočili organizatorji. Predstavnik civilne zaščite je povedal, da je bil varnostni načrt festivala dober in da so ravnali v skladu z njim.

Pred evakuacijo enodnevnega festivala bi moral nastopiti DJ Steve Aoki. Tomorrowland je sicer sočasno potekal v devetih državah. Osrednji dogodek je potekal v Belgiji, gostili pa so ga še Dubaj, Nemčija, Izrael, Libanon, Malta, Južna Koreja, Tajvan in Španiji. Letošnja izvedba je bila že trinajsta.

Festival z geslom Gradimo mostove so sicer morali odpovedati na dveh prizoriščih. Poleg Španije so po ukazu mestnih oblasti odpovedali tudi v Tajvanu, sporočajo na spletni strani festivala.

VIDEO Požar na festivalu blizu Barcelone

J. R.