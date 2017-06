Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Požar je dosegel naravni park Donana, zaradi močnega vetra ga je težko nadzorovati. Foto: EPA V parku živi več ogroženih vrst živali, med njimi tudi iberski ris. Foto: Reuters Sorodne novice V hudem požaru na Portugalskem umrlo 61 ljudi Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Požar v jugozahodni Španiji dosegel narodni park Donana

V parku živijo ogrožene živalske vrste

25. junij 2017 ob 18:00

Huelva - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Iz narodnega parka Donana v španski pokrajini Andaluzija so zaradi požara evakuirali več kot 1.800 ljudi. Požar je izbruhnil ponoči, ognjeni zublji so do jutra dosegli park.

Narodni park Donana je znan po biotski raznovrstnosti in je pod zaščito Unesca. V njem živijo številne živali, med njimi tudi ogrožene vrste, kot sta iberski ris in španski kraljevi orel.

Številni obiskovalci, ki so jih evakuirali, so bivali v kampu v parku. Okoli 750 ljudi so začasno namestili v športne centre, medtem so nekateri že dobili dovoljenje za vrnitev na svoje posesti.

Požar je blizu mesta Huelva izbruhnil v noči na nedeljo, oblasti so ga označile z najvišjo stopnjo nevarnosti. Pri gašenju požara sodeluje deset helikopterjev, enajst gasilskih letal in več deset gasilskih vozil, moči pa so gasilske službe združile z vojsko.

Oblasti sumijo na namerni požig

Pristojni za zdaj ne želijo ugibati o obsežnosti požara, ki še ni pod nadzorom. Vzrok požara še ni znan, okoljski minister andaluzijskih oblasti Jose Fiscal pa meni, da je vzrok namerni požig.

V Španiji se sicer spopadajo s sušo, na številnih območjih so razglasili veliko nevarnost požarov v naravi.

V sosednji Portugalski je gozdni požar pred tednom dni zahteval več kot 60 življenj.

