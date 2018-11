Požar v Kaliforniji: umrlo 71 ljudi, več kot tisoč pogrešanih

V požaru uničeno območje si bo ogledal tudi Donald Trump

17. november 2018 ob 14:39

Sacramento - MMC RTV SLO, STA

Reševalci na severu Kalifornije iščejo več kot tisoč pogrešanih prebivalcev območja, ki ga je pred dnevi zajel hud požar, v katerem je umrlo 71 ljudi.

Šerif okrožja Butte na severu Kalifornije Kory Honea je v petek poudaril, da se število pogrešanih nenehno spreminja in ni nujno, da so vsi na seznamu dejansko mrtvi. Obstaja namreč možnost, da so na listi dvojne ali trojne prijave istih ljudi.

V petek so reševalci identificirali še ostanke osmih žrtev požara, s čimer se je število smrtnih žrtev povišalo na 71. Proti požaru, najhujšemu v zgodovini te ameriške države, se bori skoraj 5.500 gasilcev.

Iskanje preživelih se nadaljuje

Reševalci tudi s pomočjo psov iščejo morebitne preživele, preiskovalci pa so že zbrali tudi vzorce DNK svojcev pogrešanih, ki jim bodo pomagali identificirati žrtve.

Mrtve identificirajo v mestu Paradise severno od Sacramenta z nekoč 27.000 prebivalci, ki ga je požar nenadoma zajel prejšnji četrtek. Večini ljudi je uspelo pobegniti peš, potem ko so zaradi množičnega odhoda celotnega mesta nastali prometni zamaški.

Vzrok požara ostaja neznanka

Požar Camp je bil v petek 45-odstotno omejen, v tednu dni je uničil 57.000 hektarjev površine in najmanj 12.000 objektov. Na jugu Kalifornije so v požaru Woolsey, ki je prizadel območje mesta Malibu, evakuirali 200.000 ljudi, umrli so trije ljudje.

V Malibuju je brez doma ostalo tudi več zvezdnikov filmske in glasbene industrije, med njimi Pierce Brosnan, Miley Cyrus, Neil Young, Shannen Doherty, Robin Thicke in Gerard Butler.

Kaj je povzročilo požar na severu Kalifornije, ostaja neznanka, so pa svojci žrtev že vložili tožbo proti tamkajšnjemu elektropodjetju, ki naj bi ravnalo malomarno.

Prizadeto območje si bo ogledal Trump

Uničenje si bo danes ogledal tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je po uvodnih kritikah demokratskih oblasti Kalifornije, da ne znajo upravljati gozdov, le nakazal zvezno proračunsko pomoč.

K. Št.