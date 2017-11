Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Shell zanika vse obtožbe. V podjetju sporočajo, da je zaščita človekovih pravic ena od njihovih temeljnih vrednot. Foto: Reuters Protestniki so opozarjali na ekološke posledice Shellovega delovanja. Foto: EPA Shell naj bi vodil nigerijske policiste, ki jih je izurila nigerijska obveščevalna služba. Policisti so zbirali podatke o protestnikih proti Shellu. Foto: EPA Protest po enem od izlitij nafte na Shellovem naftnem polju. Foto: EPA Sorodne novice Gana in Nigerija zavrnili nečisto gorivo iz Evrope Dodaj v

Poziv k preiskavi naftnega velikana Shell zaradi obtožb o vpletenosti v umore

Amnesty International: Shell je pomagal pri zatiranju protestov

28. november 2017 ob 11:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Amnesty International poziva h kazenski preiskavi obtožb zoper britansko-nizozemsko naftno multinacionalko Shell o vpletenosti v kršenje človekovih pravic v Nigeriji. Shell obtožbe odločno zanika.

Britanski Guardian piše, da pregled na tisoče internih Shellovih dokumentov in izjave prič kažejo na domnevno vpletenost podjetja v kampanjo utišanja protestnikov v nigerijski pokrajini Ogoniland, bogati z nafto, konec prejšnjega stoletja.

Mednarona nevladna organizacija Amnesty International (AI) poziva Veliko Britanijo, Nizozemsko in Nigerijo, naj premislijo o tožbi zoper Shell zaradi dokazov, ki po mnenju AI-ja, kažejo na "sokrivdo v umorih, posilstvih in mučenjih". Shell obtožbe odločno zanika.

Med v torek objavljenimi dokumenti so tudi tisti, ki jih je Shell moral objaviti zaradi civilne tožbe proti podjetju. Številne obtožbe so že stare, nekaj dokazov pa prej ni bilo znanih.

Shell motili protesti domačinov

Priče so tako izjavile, da je Shell vodil enoto policistov pod krinko, ki jih je izurila nigerijska obveščevalna služba. Policisti so izvajali nadzor v Ogonilandu po tem, ko je Shell že javno napovedal svoj umik iz pokrajine. Shell je namreč ustavil svoje operacije v Ogonilandu leta 1993, pri čemer so kot razlog navedli varnostne razmere, AI pa navaja, da se je multinacionalka nato hotela vrniti v pokrajino in končati proteste Gibanja za preživetje ljudstva Ogoni.

Gibanje si je prizadevalo za politično in gospodarsko avtonomijo avtohtonega ljudstva in zaščito pred "ekološko katastrofo". Leta 1993 so s svojo kampanjo uspeli pregnati Shell iz pokrajine. Shell je nato načrtoval izgradnjo novega naftovoda na tem območju, kar je povzročilo množične proteste.

30. aprila tistega leta so varnostniki, ki so varovali Shellove izvajalce, streljali na protestniki in ranili 11 ljudi, nekaj dni kasneje pa je bil v vasi Nonwa ubit človek.

V kasnejših akcija nigerijske vojaške policije je bilo okoli 1.000 ljudi ubitih, 30.000 pa jih je ostalo brez domov, potem ko so bile uničene njihove vasi.

Audrey Gaughran iz AI-ja je dejala, da "dokazi kažejo, da je Shell večkrat spodbujal nigerijsko vojsko, da ukrepa proti protestnikom, tudi, ko so vedeli, da bo to vodilo h grozi - nezakonitim ubojem, posilstvom, mučenju in požigom vasi".

Kot je dejala, je bilo zbiranje dokazov prvi korak. Zdaj jih bodo predali pristojnim oblastem z namenom pregona.

AI: Shell je pomagal vojski

Nevladna organizacija pravi, da je Shell vojski ponujal "logistično podporo", vključno s prevozom, vsaj enkrat pa naj bi plačal vojaškega poveljnika, znanega po kršitvah človekovih pravic. AI sporoča, da dokumenti razkrivajo, da je marca 1994 Shell plačal več kot 900 ameriških dolarjev posebni vladni enoti, ustanovljeni, da "vzpostavi red" v Ogonilandu. To je bilo le 10 dni po tem, ko je poveljnik enote ukazal streljanje na neoborožene protestnike pred Shellovim regionalnih sedežem v Port Harcourtu. Shell naj bi bil tudi povezan z nigerijsko notranjo obveščevalno agencijo SSS.

V Shellu so dejali, da so policijske enote zgolj ščitile zaposlene podjetja in njegovo lastnino, tekom raznih pravnih postopkov proti podjetju pa naj bi bilo razkrito, da so bile povezane s SSS-jem. Nekdanji zadolženi za varnost v Shellovi vzhodni pokrajini George Ukpong je tako dejal, da je vsakodnevno izmenjaval podatke z direktorjem SSS-ja. Del pripadnikov njegovih enot je v civilnih oblačilih zbiral informacije.

"Dejstvo, da je imel Shell enoto pod krinko, ki je predajala informacije nigerijski obveščevalni agenciji, je izjemno vznemirjajoče," je dejal raziskovalec pri AI-ju Mark Dummett. To je bilo v času, ko je Nigerija zatirala mirne protestnike, je dejal Dummett, in po njegovih besedah je gotovo obstajalo tveganje, da bodo podatki, ki so jih zbirali Shellovi vohuni, prispevali k hudim kršitvam človekovih pravic.

Vrhunec kampanje nigerijske vlade proti ljudstvu Ogoni je bila usmrtitev devetih moških leta 1995, med njimi tudi vodjo protestnikov. Sojenje proti njem je bilo domnevno nepošteno.

Posameznik ali podjetje lahko kazensko odgovarjata za zločin, če ga spodbujata, omogočata, pri njem pomagata, ali ga naredita hujšega. AI v poročilu pravi, da je bil Shell na ta način vpleten v zločine v Ogonilandu.

Shell: Nismo odgovorni

Predstavnik Shella je dejal, da je Shell vselej zanikal obtožbe. Podpora človekovim pravicam naj bi bila ena od temeljnih vrednot podjetja. "Shell ni sodeloval z oblasti pri zatiranju protestov in ni na noben način spodbujal ali zagovarjal kakršna koli nasilna dejanja v Nigeriji. Verjamemo, da bo jasno dokazano, da Shell ni bil odgovoren za te tragične dogodke," so po poročanju Guardiana še sporočili v multinacionalki.

B. V.