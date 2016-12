Poziv ZN-a h koncu gradnje nezakonitih naselbin za Izrael "sramoten"

Izrael: Ne bomo spoštovali resolucije

24. december 2016 ob 09:40,

zadnji poseg: 24. december 2016 ob 09:59

New York, Tel Aviv - MMC RTV SLO

Potem ko je Varnostni svet ZN-a izglasoval resolucijo, ki od Izraela zahteva konec gradnje nezakonitih naselbin na palestinskem ozemlju, je izraelski premier Benjamin Netanjahu resolucijo označil za "sramotno".

Kot je po glasovanju dejal Netanjahu, Izrael resolucije, ki jo je Varnostni svet sprejel s 14 glasovi za in nobenim proti, pri čemer so se ZDA vzdržale, ne bo spoštoval. "Izrael zavrača to sramotno protiizraelsko resolucijo ZN-a in je ne bo spoštoval," je po poročanju BBC-ja dejal Netanjahu. Al Džazira medtem poroča, da se glede na ustanovno listino ZN-a članice ZN-a (tudi Izrael) "strinjajo s tem, da sprejmejo in izvajajo odločitve Varnostnega sveta".

Kot poroča Slovenska tiskovna agencija, resolucija od Izraela zahteva, da "nemudoma in popolnoma ustavi vse dejavnosti v zvezi z gradnjo naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih, tudi v vzhodnem Jeruzalemu". Resolucija še poudarja, da izraelske naselbine nimajo pravne veljave ter ogrožajo načelo dveh držav kot možno rešitev bližnjevzhodnega konflikta.

"V času, ko Varnostni svet ne stori ničesar, da bi ustavil pokol pol milijona ljudi v Siriji, sramotno napade edino pravo demokracijo na Bližnjem vzhodu, Izrael, in označi Zahodni zid za 'okupirano ozemlje', je dejal izraelski premier. Zahodni zid je eden najsvetejših krajev za Jude, nahaja pa se v Vzhodnem Jeruzalemu, ki ga je Izrael okupiral leta 1967 in ga pozneje pripojil, česar mednarodna skupnost ni priznala.

630.000 naseljencev kot kršitev Ženevske konvencije

Izrael je po okupaciji palestinskih ozemelj leta 1967 (Zahodni breg, Gaza, Vzhodni Jeruzalem) na Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu zgradil okoli 140 naselbin, poroča BBC, pri čemer so nekatere naselbine pravzaprav mesta z več deset tisoč prebivalci. V naselbinah, ki ločujejo palestinski Zahodni breg na številne nepovezane otoke, živi skupno več kot 600.000 izraelskih judovskih naseljencev, okoli 430.000 na Zahodnem bregu, dodatnih 200.000 pa v vzhodnem Jeruzalemu, ki ga Palestinci vidijo kot glavno mesto svoje države.

Naselbine predstavljajo kršitev 4. Ženevske konvencije, česar pa Izrael ne priznava. Da so izraelske naselbine na palestinskem ozemlju nezakonite in ovira miru, je sicer uradno stališče tako ZDA kot EU-ja in ZN-a.

Netanjahu: Obama sodeloval pri napadu na Izrael

Netanjahu je še dejal, da administracija ameriškega predsednika Baracka Obame "ne le da ni zaščitila Izraela pred množičnim napadom v ZN-u, ampak je pri tem v ozadju celo sodelovala". Dodal je, da se veseli sodelovanja z Donaldom Trumpom, ki bo predsednikovanje ZDA prevzel 20. januarja. Trump je namreč Izraelu naklonjen še bolj kot Obama.

Ravno na Trumpa se je Izrael obrnil, ko se je pred glasovanjem razvedelo, da naj bi se ZDA vzdržale. Trump je nato govoril z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom Al Sisijem in ga prepričal, "naj popusti". Egipt, ki je bil predlagatelj resolucije, je predlog umaknil tik pred glasovanjem, a so resolucijo nato v petek predlagali Malezija, Nova Zelandija, Senegal in Venezuela.

Izrael kaznoval Senegal

Izrael se je na izglasovanje resolucije odzval tudi tako, da je svoja veleposlanika v Novi Zelandiji in Senegalu poklical na posvetovanje, ob tem pa je še prekinil vse svoje programe pomoči Senegalu. Netanjahu je ob tem odpovedal predvideni obisk senegalskega zunanjega ministra v Izraelu, poroča STA. Z Malezijo in Venezuelo pa Izrael nima diplomatskih vezi.

ZDA: Resolucija odseva stanje na terenu

Ameriška veleposlanica pri ZN-u Samantha Power je dejala, da resolucija odseva "dejstva na terenu", in sicer da se je gradnja naselbin pospeševala. "Problem naselbin se je tako poslabšal, da ogroža rešitev v obliki dveh držav," je dejala. Netanjahujevo podporo širitvi naselbin na zasedenih ozemljih je kritizirala in dodala, da se "ne da biti hkrati zagovornik širitve naselbin in rešitve v obliki dveh držav, ki bi končala konflikt".

Kot poroča STA, je ameriška veleposlanica novinarjem citirala izjavo ameriškega predsednika Ronalda Reagana, ki je leta 1982 dejal, da Washington ne bo podpiral uporabe nobenih dodatnih zemljišč za naselbine. "To je bila politika vsake administracije, republikanske in demokratske še pred Reaganom in do danes," je dejala.

ZDA pa niso glasovale za resolucijo, ker je bila po besedah Samanthe Power "preozko osredotočena" na naselbine. Tudi če bi bile vse naselbine odstranjene, bi morali obe strani še vedno priznati "neprijetne resnice" in sprejeti "težke odločitve" za dosego miru, je dejala.

Trump je v odzivu na izid glasovanja na družbene omrežju Twitter že napovedal, da bodo "glede ZN-a stvari drugačne po 20. januarju". Takrat bo namreč Trump prevzel oblast.

Palestina: Resolucija nujna

Tiskovni predstavnik palestinskega predsednika Mahmuda Abasa je dejal, da je resolucija "velik udarec za izraelsko politiko". Gre za "soglasno mednarodno obsodbo naselbin in močno podporo rešitvi v obliki dveh držav," je dejal Abasov predstavnik, poroča BBC. Palestinski veleposlanik pri ZN-u Rijad Mansur je odločitev Varnostnega sveta označil za "nujno in pomembno".

Ni prvič, da je Varnostni svet sprejel resolucijo, ki je kritična do izraelskih naselbin. Nazadnje je resolucijo, ki od Izraela zahteva prenehanje gradnje na zasedenih ozemljih, sprejel leta 1979, a je Izrael ni spoštoval, Obamova administracija pa je leta 2011 z vetom blokirala sprejetje podobne resolucije.

B. V.